Mayoría de trabajadores de bajos ingresos en EEUU no pueden permitirse tomar días de enfermedad

WASHINGTON DC.- La mayoría de los trabajadores de servicios estadounidenses que no se ausentaron del trabajo por un evento importante de la vida, incluida una enfermedad, el cuidado de otra persona o el parto, no pudieron permitírselo, según un análisis de más de 8 mil 500 respuestas de trabajadores de todo el mundo en los Estados Unidos.

De los trabajadores encuestados, la mitad no tomó ninguna licencia de su trabajo, según el informe publicado por el Centro Malcolm Wiener de Política Social de la Harvard Kennedy School y la Universidad de California en San Francisco con datos de The Shift Project. El informe fue comunicado por primera vez por Axios.

Tres cuartas partes de esos trabajadores, aproximadamente el 71%, no tomaron ninguna licencia o no tomaron tanto como necesitaban porque no podían permitírselo.

En un subconjunto de 900 trabajadores adicionales encuestados en el estado de Washington, la mitad dijo que necesitarían al menos el 80% de su salario, y cuatro de cada 10 trabajadores dijeron que necesitarían el 100% de su salario para poder dejar el trabajo.

Un tercio de los trabajadores temía perder sus puestos de trabajo si tomaban una licencia, y el 25% sintió la presión de volver al trabajo, según el informe.

Los trabajadores en la encuesta ganan un salario medio por hora de $12.75, y el 66% informa ingresos anuales del hogar de menos de 50 mil dólares.

El estudio incluyó a trabajadores de 85 de las empresas más grandes de las industrias de servicios de alimentos, venta minorista y entrega, incluidas Target, Starbucks y Walmart, el minorista más grande del mundo.

Los hallazgos del informe, recopilados durante la pandemia de COVID-19 en el otoño de 2020, subrayan las disparidades en la licencia familiar y médica en los EE. UU., con políticas de licencia voluntaria del empleador que se ofrecen en gran medida a los trabajadores de cuello blanco y asalariados.

La mayoría de los trabajadores con salarios bajos a menudo están “no remunerados y desprotegidos en caso de que necesiten tiempo fuera del trabajo”, y muchos trabajadores de servicios no son elegibles para una licencia protegida en el trabajo según la Ley de Licencia Familiar Médica o no cuentan con programas de licencia pagada respaldados por el empleador, según el informe.

Esa falta de licencia remunerada “es probable que se haya sentido de manera especialmente aguda durante la pandemia de COVID-19, debido al aumento en las necesidades de salud y cuidado durante este período”, encontró el informe.

“Los trabajadores del sector de servicios, muchos empleados en sectores esenciales como abarrotes, farmacia y reparto, se vieron particularmente expuestos y desprotegidos mientras trabajaban durante la pandemia”, según el informe.

El informe también arrojó luz sobre las disparidades demográficas entre los trabajadores de bajos ingresos, con el 37% de los trabajadores negros tomando licencia, en comparación con el 52% de los trabajadores blancos y el 48% de los trabajadores hispanos.

“Como sugieren nuestros datos, poder permitirse una licencia va de la mano con la protección del trabajo para que los trabajadores no teman represalias”, dice el informe.

Seis estados y Washington DC tienen programas activos de licencia pagada.

El Plan de Familias Estadounidenses propuesto por el presidente Joe Biden crearía un programa nacional de licencia paga que proporciona hasta 12 semanas de licencia familiar paga garantizada y licencia por enfermedad para trabajadores estadounidenses.

Su discurso es parte de su agenda nacional multimillonaria propuesta, que incluye apoyo federal para el cuidado de niños, pre-kindergarten universal y colegio comunitario, y mejoras radicales en la infraestructura.

“Nadie debería tener que elegir entre un trabajo y un cheque de pago o cuidar de sí mismo, de un padre, de un cónyuge o de un hijo enfermo”, dijo el presidente en declaraciones desde Virginia el mes pasado.