Legisladores presionan para que Nueva York sea un estado santuario

ALBANY.- Los legisladores estatales presionaron esta semana para apoyar una ley propuesta para evitar que las agencias de aplicación de la ley se confabulen con los oficiales federales de inmigración con respecto a los inmigrantes indocumentados.

La New York For All Act convertiría a Nueva York en un estado santuario y evitaría que las fuerzas de seguridad locales y estatales trabajen con el U.S. Immigration & Customs Enforcement (ICE).

La policía y los funcionarios locales no podrían preguntarle a ninguna persona sobre su estado migratorio si el proyecto de ley se convierte en ley.

Los partidarios de la medida se manifestaron frente al Capitolio el martes pasado, diciendo que la medida protegería a los inmigrantes indocumentados y permitiría a las familias vivir sin miedo.

“Este no es solo un problema de derechos criminales, es un problema de derechos humanos. Mucha de nuestra población inmigrante le tiene miedo al ICE. Son una agencia deshonesta que ha estado deteniendo a personas sin ningún motivo y deteniéndolos indefinidamente. Ya no podemos tolerar esto como un Estado para que esto siga sucediendo en Nueva York”, declaró la asambleísta Karina Reyes (D-Bronx), patrocinadora del proyecto de ley.

Los defensores se reunieron en West Capitol Park, el martes pasado, para presionar por la aprobación de la ley antes de la finalización de la sesión legislativa.

Dalila Yeend, de Troy, relató que pasó casi tres meses en 2018 en un centro de detención de inmigrantes en Batavia, en el condado de Genesee.

“Debido a que un oficial de policía local notó mi color de piel y mi acento australiano, hicieron que los agentes del ICE mearrestaran. Pasé por una señal de alto y me preparé para recibir una simple multa de tráfico. En cambio, el oficial preguntó por mi estado migratorio”, señaló Yeend en West Capitol Park.

Yeend conducía con su hijo y su hija, que entonces tenían 9 y 11 años, cuando la detuvieron en la ciudad de Troy, recordó.

La inmigrante ha vivido en el condado de Rensselaer durante 21 años, desde que tenía 17 años de edad.

“Me llevaron esposada a la comisaría policial a pesar de que no había cometido ningún delito. Me esposaron a un banco durante la noche mientras el oficial que me arrestó llamó a ICE alrededor de media docena de veces”, lamentó.

La separación de tres meses dejó a sus hijos confundidos y asustados.

“No tenía que ser así”, expresó Yeend, secándose las lágrimas. “La New York For All Act podría haber evitado que esto me sucediera. Lo que nuestros legisladores pueden hacer ahora mismo es prometer que no permitirán que esto le suceda a más personas como más o a más niños como el mío”.

El proyecto de ley se ha estancado en el Comité de Códigos del Senado y los defensores presionan para que avance.

“En la Asamblea tenemos el apoyo, la Asamblea tiende a ser un organismo muy progresista. Así que hemos estado presionando para que voten en esta sesión. No estoy seguro si el Senado lo va a mover, no parece que tengan intención de hacerlo, pero creo que en la Asamblea tenemos la oportunidad de enviar un mensaje sobre cuáles son nuestras prioridades y qué es importante para nosotros, incluso si el Senado no se esté moviendo”, expresó la congresista Reyes.

Los representantes republicanos en todo el Estado se oponen en gran medida a la legislación o la asistencia financiera para los inmigrantes indocumentados.