Aprueban expansión de seguro médico para niños indocumentados de CT

HARTFORD.- Tanto Senado como la Cámara de Representantes de la Asamblea General de Connecticut aprobaron la HB 6687 o “Una ley sobre asistencia médica para niños y adultos que no tienen cobertura de atención médica”, que brindará acceso a HUSKY Medicaid a los niños inmigrantes indocumentados de 0 a 8 años de edad, y atención pre y posnatal para mujeres embarazadas inmigrantes indocumentadas.

El proyecto de ley ahora se dirige al escritorio del gobernador Ned Lamont a la espera de su firma.

La HUSKY 4 Immigrants Coalition ha realizado acciones diarias fuera de la capital durante las últimas dos semanas de la sesión legislativa.

Este proyecto de ley es una versión más limitada de la legislación SB 956 o “Una ley que brinda asistencia médica a ciertas personas sin importar su estado migratorio” que fue aprobada por los comités de Asignaciones y Servicios Humanos en esta sesión.

El proyecto de ley más amplio habría brindado cobertura de salud HUSKY a todos los residentes del estado de Connecticut, independientemente de su estado migratorio, que de otra manera cumplirían con los criterios de elegibilidad del programa HUSKY actual.

La ley aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado estatal solo cubre a los niños inmigrantes indocumentados de 0 a 8 años y a las mujeres embarazadas.

Durante el debate, el proyecto de ley fue enmendado para retrasar la implementación hasta enero de 2023 y para eliminar la directiva para instruir al Departamento de Servicios Sociales para crear un plan de 4 años para extender el acceso a HUSKY a los inmigrantes indocumentados de 9 a 18 años.

En cambio, la enmienda tiene como objetivo realizar un estudio de viabilidad para esa extensión.

La HUSKY 4 Immigrants Coalition consideró que estos dos cambios de último minuto son extremadamente decepcionantes considerando el alcance ya limitado de este proyecto de ley y la urgencia de brindar atención médica a todos los residentes de Connecticut.

Este año fue la primera vez que el comité aprobó un proyecto de ley inclusivo de HUSKY para los inmigrantes.

El apoyo al proyecto de ley y el acceso a la atención médica para las comunidades de inmigrantes tuvo un impulso significativo en esta sesión entre los funcionarios electos y los proveedores de atención médica del Estado.

En una audiencia pública de más de 12 horas para debatir el proyecto de ley, más de 250 personas presentaron testimonios de apoyo, la mayoría de ellos indocumentados y representantes de grupos de base por los derechos de los inmigrantes en todo Connecticut.

También presentaron testimonio público de apoyo: Stamford Health, Fair Haven Community Health Care, Yale New Haven Children’s Hospital, Connecticut Hospital Association, National Association of Social Workers, el alcalde de New Haven Justin Elicker y el senador estatal Martin Looney.

Más de 300 proveedores de atención médica de todo el Estado han firmado una carta de apoyo para el proyecto de ley.

De acuerdo con el informe, aproximadamente 120 mil inmigrantes indocumentados en Connecticut contribuyen con 197.4 millones de dólares en impuestos estatales y locales cada año.

Sin embargo, los inmigrantes indocumentados y los residentes recientemente inmigrantes no son elegibles para la cobertura HUSKY.

Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para los planes de Access Health CT, así como para Medicaid, Medicare y otros programas estatales y federales, y las aseguradoras privadas a menudo les niegan la cobertura.

“Esto no es sostenible para nuestro Estado, ya que está comprobado que el tratamiento temprano reduce la cantidad que una persona pagará por la atención médica a largo plazo al evitar que los problemas de salud se desarrollen aún más”, agregaron los miembros de la HUSKY 4 Immigrants Coalition.

Katia Daley, organizadora de atención médica y miembro de CT Students for a Dreams (C4D) declaró que “aplaudimos a la Asamblea General de Connecticut por tomar los pasos necesarios para abrir la atención médica a los niños pequeños indocumentados y mujeres embarazadas, es lo correcto. La decisión de esta semana significa que, a partir de 2023, las mujeres embarazadas indocumentadas podrán recibir la atención que su bebé necesita para prepararlas para un comienzo saludable”.