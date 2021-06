Meghan Markle seguirá precepto de la Cienciología al dar a luz

- Publicidad -

De acuerdo con la revista OK! aunque el príncipe Harry y Meghan Markle no son adeptos de la Cienciología, ellos parecen querer seguir uno de los preceptos de la secta Tom Cruise con respecto al momento del parto: no habrá gritos ni palabras ni gestos de dolor durante el alumbramiento.

Una fuente comentó que ‘ellos creen que cualquier palabra hablada se quedará grabada en la mente del bebé y puede tener algún efecto en la madre y su hijo’.

“De hecho, estarían probando formas alternativas de curar el trauma psicológico que supuestamente experimentaron a manos de la familia real. Afortunadamente, se encuentran en la llamada ‘capital de la terapia’, Califórnia, así que tanto Meghan como Harry están aprendiendo algunas técnicas para lidiar con su Trastorno de estrés postraumático”, dice el informante.

Según esta persona, el príncipe Harry, de 36 años, se sometió al tratamiento EMDR (Desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular), mientras que Meghan estaría usando técnicas de reiki con ella y su hijo de dos años, Archie.

“Meghan y Harry sienten que han pasado por mucho y están ansiosos por comenzar un nuevo capítulo con su hija, y eso significa darle a ella una entrada al mundo lo más pacífica posible”, explicó la fuente.

“No habrá médicos gritando cuando Meghan dé a luz ni nada por el estilo”, aseguró.

El informante confirmó la intención de la pareja de recibir a su bebé, una niña, en su casa, lejos del entorno hospitalario.