Trabajadores latinos son cruciales para la recuperación económica ante el COVID-19, revela estudio

WASHINGTON DC.- Los trabajadores latinos mantuvieron la economía a flote durante el inicio de la pandemia por la COVID-19 y ahora se perfilan como un grupo clave en la recuperación económica de EE.UU., según un estudio comisionado por Latino Donor Collaborative (LDC).

Es probable que la noticia no te sorprenda, reconoció Ana Valdés, vicepresidenta ejecutiva de LDC, especialmente si conoces la cultura resiliente, notable ética de trabajo y el sacrificio de los latinos.

La verdadera meta es compartir la información y abrir los ojos de líderes empresariales y gubernamentales para garantizar el acceso equitativo a programas que apoyan a los trabajadores y dueños de negocios y continuar invirtiendo en el acceso a la atención médica en la comunidad latina. “Precisamente lo hicimos por eso. Por qué, ¿Sabes qué? Nosotros sabemos cómo reacciona nuestra gente”, respondió Ana Valdez, vicepresidenta ejecutiva de LDC en entrevista con El Sentinel Orlando.

La líder cívica puntualizó la necesidad de empoderar y exhaltar a los Latinos reconociendo “la notable ética de trabajo y el sacrificio de los latinos durante estos difíciles meses” ante líderes de gobierno y empresarios que no pertenecen a la comunidad latina. Una cualidad que Váldez describió como los “superpoderes de los latinos”.

La investigación denominada The Latino Community Stepping Up for the Community and How They Will Drive America’s Recovery muestra cómo uno de los grupos más golpeados por el virus mortal laboró incansablemente durante tiempos difíciles y en el proceso levantó las industrias golpeadas por la pandemia.

Latinos se levantaron y mantuvieron economía a flote

La pandemia tuvo un impacto severo en la economía de la nación ya que se cerraron las empresas, los trabajadores fueron despedidos y el comercio se detuvo.

La investigación enumeró las áreas de impacto a latinos, señalando que el sector se vió gravemente afectado:

– Los latinos tenían tres veces más probabilidades que las personas blancas de infectarse con COVID-19 y casi el doble de probabilidades de morir a causa del virus.

– Los trabajadores latinos esenciales tuvieron que enfrentar una capacidad limitada para trabajar desde el hogar o el lugar de trabajo, hacinamiento, protecciones inadecuadas en el lugar de trabajo, dependencia del transporte público para llegar a trabajo, falta de licencia por enfermedad remunerada y condiciones de vida hacinadas

– Las empresas de latinos tenían menos efectivo disponible durante la pandemia y, pese a solicitar fondos del Programa de Protección de Nómina, la tasa de aprobación a sus peticiones de préstamo refleja que fueron concedidas con solo la mitad de la tasa de propietarios de negocios blancos.

“Superpoderes de los trabajadores latinos”

A pesar del impacto económico y emocional, los latinos “dieron un paso adelante por Estados Unidos y salvaron el día”, lee el reporte.

El análisis identificó áreas de rápida recuperación en los Latinos:

Empleo y empresas: Casi un año después de la pandemia, la cifra de latinos que recuperaron sus puestos mejoró significativamente, detalla la investigación en base a una reducción en las tasas de desempleo para todos los latinos de 18.5 % en abril de 2020 al 8.5 % en octubre de 2020, en comparación con el 14.4 % al 6.6 % entre todos los trabajadores.

“Nosotros no nada más perdimos una cantidad de trabajo tremenda, porque la mayoría de los latinos no tenían posibilidad de trabajar desde la casa, pero nos recuperamos todavía más rápido”, acotó Valdés.

Las latinas sufrieron la mayor pérdida de empleos en comparación con cualquier otro grupo durante la pandemia, con una disminución del empleo del 24%. Pero, según The New York Times, desde el mes pasado ese 24% se ha reducido al 7.5% .

“Siguieron buscando formas de trabajar, mantener a sus familias y contribuir al país, y las estadísticas indican que el nivel de empleo latino se recuperó a un ritmo notable. Los latinos que perdieron sus trabajos debido a la COVID-19 se trasladaron a industrias esenciales para compensar la pérdida de ingresos. También encontraron nuevos empleos y crearon nuevos negocios hasta el punto que, en marzo de 2021, los hombres hispanos tenían la mayor proporción de la población en edad productiva que está empleada en los Estados Unidos”, detalla la investigación.

Entre los factores para la recuperación de empleo, se encuentra el compromiso de los trabajadores latinos a proveerles a sus familias y la falta de acceso a asistencia por desempleo y otras ayudas gubernamentales, entre otros.

Mantuvieron la economía a flote en estados como Florida: El informe también encontró que los trabajadores latinos fueron esenciales para las funciones básicas de la sociedad durante la pandemia de COVID-19.

Sus contribuciones son particularmente significativas en industrias como la agricultura, procesamiento de alimentos, servicios de limpieza comercial, atención médica y construcción. No solo en estados donde los latinos representan una mayor proporción de la población como Florida, California, Nuevo México, Texas y Arizona, pero también en “estados conductores” incluidos Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Massachusetts donde los latinos ahora representan el 10-20% de la fuerza laboral, de los votantes y de la producción del PIB.

Trabajadores esenciales “de primera línea”: La investigación resalta que la pandemia creó una clase de trabajo especial: trabajadores esenciales de primera línea que tenían que llevar a cabo sus funciones para mantener a flote los servicios esenciales. Desde los campos de cultivo hasta los pasillos de hospitales.

Además, dos de cada tres trabajadores indocumentados que declaran impuestos con un individuo El número de contribuyente (ITIN) funciona en una industria que se considera esencial, indica el estudio.

Muchos de esos puestos de trabajadores esenciales se cubrieron con latinos que tuvieron que trabajar para mantener a sus familias en posiciones vulnerables a los riesgos para la salud y, en algunos casos, con menor salario y menos probabilidades de tener seguro médico que los trabajadores de oficina no esenciales (25% versus 8%).

El análisis enfatiza el potencial del personal hispano en reestablecer la economía a base de su labor durante el inicio de la pandemia e insta a invertir en los latinos. “Cualquiera que esté interesado en restaurar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos a niveles saludables debería preocuparse profundamente por el bienestar e invertir en el segmento de crecimiento más rápido del PIB de la nación: los latinos de los Estados Unidos”, concluyó Valdés.