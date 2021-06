Sentenciado por engendrar una hija con una niña de 12 años

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- Un hombre del condado de Westchester, que tuvo una hija con una niña de 12 años, fue sentenciado a 17 años de prisión.

La víctima, ahora adolescente, dijo en un comunicado leído en la Corte esta semana que amaba a Pablo Dure, de 46 años, pero se dio cuenta de que la había estado manipulando, y que estaba molesta cuando trató de convencerla de que se hiciera un aborto.

“Te amaba, pero eso no significaba nada para ti”, dijo la adolescente en su declaración de impacto de víctima, que fue leída en voz alta por un fiscal asistente en la corte del Condado en White Plains, antes de la sentencia de Dure.

Se podía escuchar llorar a la niña de dos años de la pareja fuera de la sala del tribunal.

“Ahora te odio porque querías matarla”, señaló la víctima de Duré.

Dure, quien se declaró culpable de conducta sexual contra una menor en primer grado, tendrá 15 años de libertad supervisada después de que salga de prisión y no podrá ponerse en contacto con la víctima o su hija hasta el 1º de junio de 2046.

Dure, de Croton-on-Hudson, fue arrestado en abril de 2020 y acusado de abusar sexualmente de la niña desde diciembre de 2017, cuando la menor tenía solo 10 años.

En enero de 2020, la madre de la víctima descubrió que su hija estaba embarazada y una prueba de ADN mostró que Dure era el padre, indicaron los fiscales.

Dure se disculpó en español durante su sentencia y afirmó: “No hay una sola noche en la que no me arrepienta de lo que he hecho”.

El padre de la víctima le habló directamente a Dure través de un intérprete de español.

“Vas a conseguir mi perdón. A mi hija y a la niña que engendraste con ella no les voy a enseñar a odiar”, finalizó el padre de la menor.