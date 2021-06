Organización brinda a estudiantes de bajos ingresos las herramientas adecuadas para la universidad

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- A medida que más jóvenes latinos se dirigen a la universidad, la fundadora de la organización sin fines de lucro Latino U College Access (LUCA), Shirley Acevedo Buontempo, quería asegurarse de que tuvieran todos los recursos disponibles.

Ahora hay un aumento de estudiantes latinos que asisten a la universidad ahora más que nunca.

De acuerdo con Acevedo Buontempo, las familias que vinieron a los Estados Unidos para darles a sus hijos las mejores oportunidades de las que tendrían en sus países de origen ahora están viendo los resultados positivos de sus mudanzas.

Pero tiene un precio elevado.

Según una investigación realizada por Education Data, casi el 67% de los estudiantes hispanos y latinos prestatarios tienen deudas educativas.

Latino U College Access, una organización sin fines de lucro en White Plains espera cambiar esos números al brindar consultas de ayuda financiera y preparación gratuita para exámenes estandarizados para los estudiantes en el condado de Westchester.

Shirley Acevedo Buontempo, fundadora y directora ejecutiva de Latino U College Access, estaba decidida a desarrollar la organización sin fines de lucro cuando presenció la asombrosa disminución de estudiantes latinos que asistían a la universidad en 2012.

Comenzó en su propia mesa de la cocina.

“Había tantos estudiantes talentosos que pertenecían a la primera generación de sus familias en ir a la universidad. No pudieron desarrollar su potencial, no por sus habilidades, sino por la falta de recursos, conocimientos e información que requiere para maniobrar con éxito el proceso de inscripción universitaria”, declaro Acevedo Buontempo a Westchester and Fairfield County Business Journals.

LUCA busca atraer a jóvenes latinos de primera generación para ayudarlos a lograr sus sueños, de acuerdo con la directiva.

El programa también ayuda a los estudiantes a decidir para qué becas son elegibles.

“Para mí era importante que los informáramos y los guiamos a través de todo, desde las solicitudes hasta la ayuda financiera, la inscripción y, en última instancia, el éxito en la universidad”, agregó la hispana.

Según Acevedo Buontempo, la organización ha tocado las vidas de más de 5 mil estudiantes latinos y les ha brindado acceso a recursos vitales que los prepararán para la universidad.

Según una investigación realizada por el Postsecondary National Policy Institute (PNPI), el porcentaje de latinos de 25 a 29 años con al menos un título de asociado aumentó del 15% al ​​31% entre 2000 y 2019.

Aunque estos números son impresionantes, todavía hay mucha planificación por hacer antes de asistir a la universidad, indicó la directiva.

Uno de los programas de LUCA que ayuda en la preparación es un campo de entrenamiento de la Free Application for Federal Student Aid (FAFSA), que ofrece una amplia variedad de ayuda para los estudiantes recientemente aceptados en la universidad.

Los campamentos de entrenamiento los llevan a cabo voluntarios capacitados y ofrecen talleres individuales para los estudiantes que necesitan ayuda para completar su información de FAFSA.

Los caminos que conducen a experiencias universitarias exitosas pueden ser abrumadores, pero Latino U está ofreciendo una mano amiga para los estudiantes universitarios de primera generación, precisó Acevedo Buontempo.

Comentó sentirse complacida encantado de ver el número creciente de cartas de aceptación universitaria para estudiantes latinos.

Además, dijo estar agradecida de haber establecido conexiones amistosas de por vida con los estudiantes y sus padres.

Para solicitar ayuda de Latino U College Access, pueden ingresar a la web http://www.latinoucollege.org/.