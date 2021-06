“Sigo esperando justicia, pasa el tiempo y no caen los autores intelectuales que quemaron mi negocio”, clama hispano

- Publicidad -

NORWALK.- El hispano Víctor Santiago, que perdió una barbería a causa de un incendio sospechoso manifestó a EL SOL News que sigue esperando justicia y sólo espera que caigan los autores intelectuales que mandaron a quemar su negocio, la noche del 29 diciembre de 2019, en 108 Connecticut Avenue, Norwalk.

Un año y medio después, Santiago regresó al lugar de los hechos y quiso compartir con EL SOL News su experiencia y sus planes futuros.

Este semanario fue testigo de cómo se encuentra el lugar hoy en día. Desde hace año y medio el lugar se encuentra desolado.

“Con el incendio que devastó mi negocio perdí 73 mil dólares, pero las pérdidas son mucho mayores, ya que gasté dinero en los trámites, días perdidos sin trabajar y el pago de abogados por lo que la suma sobrepasa los 100 mil dólares y eso que todavía me sigo moviendo en el caso”, declaró Santiago a este semanario.

La policía arrestó a Roselio Morales, de 42 años, en Bridgeport, y según sus declaraciones, alguien le pagó 2 mil dólares para quemar la barbería.

Morales ha estado encerrado desde hace un año y medio, sin embargo, el caso no avanza, no ha sido juzgado por las autoridades y peor aún, no ha revelado el nombre de los autores intelectuales que mandaron a quemar la barbería de Santiago.

“Lo único que deseo es que él colabore y revele los nombres de los autores intelectuales para que den cara ante las autoridades. Sigo esperando justicia”, declaró Santiago.

Cuando fue arrestado, Morales le dijo a la policía que había estado bebiendo afuera de su casa en Bridgeport cuando de repente fue abordado por alguien a quien solo conocía vagamente, según su orden de arresto.

“Me dijo que un tipo me quería pagar dinero para quemar un negocio, para obtener un reclamo de seguro”, le dijo Morales a la policía.

“No sé quién quería que le prendieran fuego al negocio, pero el tipo me ofreció 2 mil dólares y dijo que, si ‘alguien pregunta, diga que ´El Faru´ me dijo que lo hiciera’”, declaró el sospechoso, que aún no ha sido juzgado.

El edificio, que era una antigua licorería de un piso, estaba en las etapas finales de renovación como barbería. El inmueble es estructuralmente sólido, pero su interior y todo lo que había dentro fueron una pérdida total.

El edificio es propiedad de Manish Patel. Compró el edificio en 2005 por 420 mil dólares y administraron Norwalk Wine & Spirits allí antes de trasladar la tienda de paquetes a una corta distancia de la Connecticut Avenue, donde permanece en el negocio hoy en día.

“Dios evitó una tragedia mayor”

El hispano expresó que este es el primer y único caso de esta naturaleza que ha sucedido en Connecticut. Pudo haber sido una tragedia mayor, ya que a la par del local se encuentra una gasolinera y una farmacia.

Por fortuna, el edificio se encuentra al frente al Departamento de Bomberos de Norwalk, y los socorristas actuaron rápido para apagar el fuego.

“Por gracia divina una patrulla de la policía pasó por esta zona, escuchó la alarma de humo y vio el fuego dentro del edificio. Los oficiales de inmediato llamaron a los bomberos. La alarma de humo yo la había puesto un día antes sin imaginar lo que iba a pasar. Los policías vieron que por la puerta de atrás estaba saliendo humo. Si el fuego hubiera durado 15 minutos más, esto hubiera explotado por los químicos que había dentro y no hubiera quedado nada”, aseguró el hispano.

El sospechoso fue arrestado gracias a un celular que había olvidado y se había quedado dentro de la barbería.

“El celular que quedó adentro hubiera quedado destruido, gracias a ese celular pudimos atrapar al sospechoso. Por eso digo Dios nunca lo desampara a uno.

El químico que teníamos en la barbería hubiera destruido todo. Gracias a Dios esa patrulla pasó por aquí, sino hubiera sido una tragedia mayor”, señaló Santiago.

“Quiero volver a empezar otra vez”

Mientras recorría por dentro el lugar, que se encuentra devastado en su interior, Santiago comentó a EL SOL News que “tengo planificado volver a levantar mi negocio, pero la Ciudad requiere que arreglen el local. El dueño de la propiedad, que siempre me ha apoyado en todo, necesita varios documentos y permisos para remediar el lugar. Se está trabajando en ello”.

El hispano comentó que “mi barbería iba a ser un negocio prospero, el local está ubicado en un lugar estratégico, en medio de una gasolinera y una farmacia, con un amplio parqueo y una zona exclusiva. Tenía mucha ilusión y ambición y cuando estaba a punto de inaugurarla en un abrir y cerrar de ojos se esfumó mi sueño”.

Santiago reveló que estuvo ahorrando más de 4 años y que toda su inversión se perdió en un segundo.

“Iba a pagar 4 mil dólares de alquiler y tenía la opción de poner lo que yo quisiera. En la mitad del edificio iba a abrir mi barbería y luego más adelante en la otra mitad iba a poner otro negocio, lamentablemente ya no pudo ser”, precisó.

Para volver a intentar poner su negocio, el hispano explicó que la Ciudad exige que limpien todo el lugar, y remodelar de nuevo el edificio.

“Si el acaso avanza a mí me interesa que me paguen indemnización por daños y perjuicios, los responsables tienen que enmendar el daño que me hicieron. Después de que pasó el incendio de mi barbería, yo no comía de lo preocupado que estaba, fue un golpe duro para mí”, reveló el hispano.

“He venido aceptándolo poco a poco, luchando siempre. Cuando pasó por esta zona y veo como quedó mi barbería siento un nudo en la garganta”, lamentó Santiago.

Apuntó que “a pesar de que esto sucedió hace un año y medio, me siento preocupado porque el atentado iba dirigido hacia mí y vieron que no me pasó nada y los responsables pueden atentar contra mi vida, yo por eso no ando por las noches, evito los lugares que son oscuros y siempre camino cuidándome la espalda”.