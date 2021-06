Casos por COVID-19 caen por debajo de 100 por primera vez desde septiembre

- Publicidad -

NEW HAVEN.- El número de pacientes con COVID-19 en Connecticut cayó por debajo de 100, por primera vez desde el 28 de septiembre de 2020.

Para los funcionarios del Sistema de Salud del Yale New Haven Hospital esta una buena noticia, pero mostraron preocupación por aquellos que aún no se han vacunado.

El gobernador Ned Lamont anunció que hay solo 94 casos en todo el Estado, el total más bajo en ocho meses.

De esos 94 casos, solo había 33 hospitalizados.

Durante el fin de semana pasado, los funcionarios estatales dijeron que la tasa de positividad para las nuevas pruebas fue del 1 por ciento y seis personas más murieron.

Es probable que la vacuna proporcione una mayor inmunidad que una infección por COVID-19, declaró el doctor Thomas Balcezak, director clínico de Yale New Haven Health.

“Ahora hemos entregado más de 425 mil dosis de vacuna en todo el Sistema de Salud del Yale New Haven Hospital y nuestros colegas en todo el Estado han realizado un trabajo enorme en la vacunación masiva”, comentó Balcezak.

Los sitios de vacunación masiva de Yale New Haven ahora están administrando solo una segunda dosis y cerrarán pronto.

Y aunque el sistema ha visto 20 casos “revolucionarios” de COVID-19 en personas vacunadas, “muy pocos pacientes que han sido vacunados han contraído COVID-19 en una forma lo suficientemente grave como para requerir admisión. Ninguno de ellos requirió estar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, agregó el experto.

Dijo que, dado que es más probable que los adultos mayores hayan recibido una vacuna, “estamos admitiendo un grupo demográfico mucho más joven que hace un año o seis meses”.

El anuncio de Moderna de que estaba buscando la aprobación total de su vacuna por parte de la Food and Drug Administration (FDA) puede ayudar en el esfuerzo por atraer a las personas que han dudado en vacunarse, precisó Balcezak.

Pfizer & BioNTech solicitaron la aprobación el mes pasado. Hasta ahora, las vacunas se han administrado bajo una autorización de uso de emergencia de la FDA.

Balcezak dijo que se ha demostrado que las vacunas son efectivas contra todas las variantes que han aparecido.

A medida que el Estado ha abierto y aflojado las restricciones sobre el uso de máscaras, el experto indicó que el problema es que se desconoce si una persona que no usa una máscara está o no vacunada y esa es la principal preocupación por ahora.

Hasta el martes pasado, había 19 pacientes con COVID-19 en el Yale New Haven Hospital, ocho en el Hospital de Bridgeport, uno en el Hospital de Greenwich, cinco en el Lawrence & Memorial Hospital en New London y ninguno en el Westerly Hospital en Rhode Island, según el presidente de Yale New Haven Health, Marna Borgstrom.

De las personas hospitalizadas, 11 estaban en cuidados intensivos y seis con ventiladores.