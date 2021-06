Incidentes de uso de la fuerza de policía de Norwalk caen un 50% durante la pandemia

- Publicidad -

NORWALK.- Los agentes de la policía de esta ciudad usaron la fuerza excesiva 116 veces en 2020, una caída de casi el 50 por ciento con respecto al año anterior, según el informe anual del Departamento.

Pero los datos también muestran que los incidentes involucraron desproporcionadamente a personas afroamericanas.

“Una gran parte de esa caída probablemente se deba a la pandemia de COVID-19”, declaró el jefe de la policía, Thomas Kulhawik, quien también atribuyó la disminución a la capacitación y a una mejor comunicación por parte de los oficiales.

“Nuestro volumen de llamadas durante el año pasado, especialmente por delitos graves, se redujo drásticamente durante la mayor parte del encierro. También estábamos viendo mucho menos tráfico de vehículos, por lo que hubo muchas menos paradas de automóviles”, precisó Kulhawik.

A pesar de la caída general, los datos muestran que la policía usó la fuerza de manera desproporcionada contra los afroamericanos el año pasado.

Si bien los residentes afroamericanos representan alrededor del 15 por ciento de la población de Norwalk, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, estuvieron involucrados en el 47 por ciento de los incidentes de uso de la fuerza.

Mientras tanto, el 34 por ciento de los incidentes de uso de la fuerza involucraron a personas blancas y el 19 por ciento de los incidentes involucraron a personas hispanas.

Los blancos e hispanos comprenden aproximadamente el 50 por ciento y el 28 por ciento de la población de la Ciudad, respectivamente.

La presidenta de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) de Norwalk, Brenda Penn-Williams, calificó la disparidad racial de “ridícula”.

Dijo que el Departamento debe hacer más para garantizar que los agentes traten a todos por igual.

“Los agentes de la policía no solo necesitan capacitación en el desescalamiento (disminución de la fuerza excesiva), también necesitan capacitación en diversidad e inclusión. Si miras en todo el país la forma en que están siendo tratados los afroamericanos, es casi como si los oficiales de policía les tuvieran miedo por el color de su piel”.

Kulhawik dijo que revisa cada incidente de uso de la fuerza, junto con un comandante de turno y un subjefe.

Dijo que las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales también se revisan para garantizar que los agentes actúen de manera adecuada.

El jefe de la policía señaló que el Departamento recibió solo una queja en 2020 alegando fuerza excesiva.

Más tarde se determinó que la denuncia “no tenía fundamento” después de que los funcionarios del Departamento revisaran las imágenes del incidente.

“Confiamos en que la fuerza se usa con prudencia cuando se utiliza”, precisó Kulhawik.

El Departamento de Policía mantiene registros detallados de los incidentes de uso de la fuerza que involucran a sus agentes, incluido cuándo y dónde ocurre el incidente y la información demográfica de las personas involucradas.

La Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies requiere que el Departamento publique los datos cada año en un informe anual.

“Queremos ser transparentes con nuestras estadísticas”, señaló Kulhawik.

Los datos muestran que los agentes de la policía utilizaron la fuerza contra un total de 64 personas durante 57 llamadas de servicio diferentes en 2020. La fuerza física, incluidos golpear y someter a una persona, representó la mayor parte del tipo de fuerza utilizada, según el informe.

En 2020, los agentes de la policía también apuntaron 40 veces con sus armas de fuego a 26 sospechosos, lo que el Departamento considera un uso de la fuerza. Además, los agentes apuntaron con una pistola Taser a las personas cuatro veces, pero nunca dispararon el arma.

Como en años anteriores, era más probable que la policía usara la fuerza durante los arrestos por narcóticos o cuando ejecutaba órdenes de registro por narcóticos.

El segundo tipo de llamada más común en el que la policía utilizó la fuerza fueron los disturbios. También era más probable que la policía usara la fuerza durante la noche, según muestran los datos.

La cantidad de oficiales que usaron la fuerza en 2020 también disminuyó en comparación con años anteriores. Según los datos, 55 agentes utilizaron la fuerza en 2020, mientras que 66 agentes utilizaron la fuerza en 2019 y 75 utilizaron la fuerza en 2018, finalizaron las autoridades.