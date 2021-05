Jóvenes de 12 a 17 años pueden obtener una beca en universidades si se vacunan contra el COVID-19

- Publicidad -

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo anunció el incentivo Get a Shot to Make Your Future, con el fin que los jóvenes de 12 a 17 años se vacunen contra el COVID-19.

Los jóvenes pueden participar en un sorteo de premios al azar y potencialmente recibir una beca completa para la Universidad del estado de Nueva York (SUNY) o la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Los ganadores reciben una beca completa para cualquier universidad pública, incluyendo matrícula y alojamiento y comida.

El estado de Nueva York administrará el sorteo al azar y seleccionará a 10 ganadores por semana durante cinco semanas para un total de 50 ganadores.

Los fondos federales de ayuda y divulgación del COVID-19 se utilizarán para cubrir el costo de este programa de incentivos de vacunación, informó Cuomo.

Para participar en la rifa, los jóvenes vacunados pueden registrar sus nombres en un formulario en esta página del Estado: https://forms.ny.gov/s3/Get-Notified-When-Lottery-Registration-Begins.

“Las tasas de vacunación en todo el Estado están comenzando a disminuir y nuestra mayor necesidad son los jóvenes neoyorquinos que representan un gran porcentaje de los casos positivos y tienen el porcentaje de vacunación más bajo del Estado”, expresó Cuomo al anunciar la iniciativa esta semana.

El Gobernador agregó que para llegar mejor a esta población y derrotar al COVID-19 de una vez por todas, “necesitamos ser creativos en nuestros esfuerzos, y por eso estamos ofreciendo a todos los jóvenes de 12 a 17 años una oportunidad que podría cambiarles la vida: una beca completa, alojamiento y comida en cualquier colegio o universidad pública de Nueva York, a cambio de vacunarse”.

Ese segmento de la población de 12 a 17 años fue precisamente el último que fue autorizado para ser vacunado por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y hasta ahora son el grupo que menos se ha inmunizado en Nueva York, con solo 8.7%, según datos brindados por Cuomo.

Es por ello que las autoridades no están dejando nada a la imaginación a la hora de buscar formas creativas para incentivar a que más neoyorquinos se pongan las inyecciones.

Además de incitarlos con la diversión y el entretenimiento, ahora lo intentan con este estímulo académico.

La meta del Estado es lograr la “inmunidad colectiva”, lo que significa que entre el 75% y 80% de la población ya esté totalmente vacunada. Hasta ahora solo lo está el 55%, añadió el Gobernador.

En qué consiste la beca

Los ganadores recibirán hasta cuatro años de estudios de pregrado a tiempo completo o cinco años en un programa aprobado de licenciatura de cinco años que incluye los siguientes componentes:

– Matrícula: Una cantidad equivalente a la matrícula que pagan los residentes del Estado para asistir a las universidades de CUNY y SUNY.

– Los costos no relacionados con la matrícula: alojamiento, comida, asignaciones para libros, suministros y transporte.

– Residencia: los estudiantes que viven en el campus recibirán una asignación de alojamiento y comida más alta que los estudiantes que viajan diariamente. Si no hay alojamiento disponible en el campus, igual recibirán la misma asignación que los estudiantes que viven en el campus.

Para mayor información, pueden ingresar a la web https://ny.gov/vaccinescholarship.

VACUNACION EN NY

-18,628,178 dosis administradas.

– 99,554 dosis administradas en últimas 24 horas.

– 8.7% de los jóvenes entre 12 a 17 años ya se han vacunado.

– 64.2% de los mayores de 18 años con al menos una dosis.

– 55.5% de los mayores completamente vacunados con dos dosis.