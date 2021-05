Gobernador anuncia $3.5 mil millones en asistencia para inquilinos y pequeñas empresas

- Publicidad -

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo anunció 3.5 mil millones de dólares en asistencia para inquilinos y pequeñas empresas que atraviesan dificultades financieras como resultado de la pandemia de COVID-19.

El programa de asistencia para el alquiler genera hasta 2.7 mil millones de dólares en asistencia para el alquiler de emergencia disponible para los neoyorquinos que luchan por verse afectados por la pandemia de COVID-19.

Las solicitudes para el programa se aceptarán a partir del 1º de junio para los neoyorquinos elegibles que estén atrasados ​​en el pago de su alquiler y hayan sufrido dificultades financieras debido al COVID-19.

Administrado por la Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA), el New York State Emergency Rental Assistance Program (ERAP) brindará asistencia con hasta 12 meses de alquiler vencido, 3 meses de posible asistencia de alquiler y 12 meses de pagos atrasados ​​de servicios públicos a los neoyorquinos elegibles, independientemente del estado migratorio.

Se espera que el programa atienda entre 170 mil y 200 mil hogares.

El programa de subvenciones para la recuperación de pequeñas empresas pone a disposición de las pequeñas empresas hasta 800 millones de dólares en fondos para ayudarlos a recuperarse del impacto económico de la pandemia.

Las solicitudes para el programa se aceptarán a partir del 10 de junio para pequeñas y microempresas y pequeñas organizaciones artísticas y culturales independientes con fines de lucro para ayudarlas a recuperarse del impacto económico de la pandemia.

Se pondrán a disposición subvenciones flexibles de hasta 50 mil dólares para pequeñas empresas elegibles y se pueden utilizar para gastos operativos, incluidos pagos de nómina, alquiler o hipoteca, impuestos, servicios públicos, equipo de protección personal u otros gastos comerciales incurridos durante la pandemia.

Más de 330 mil pequeñas y microempresas son potencialmente elegibles para este programa, incluido el 57 por ciento de las Minority and/or Women-Owned Business Enterprise (MWBE), certificadas del Estado.

El Gobernador Cuomo también anunció que a partir de esta semana, se lanzará la segunda fase de la campaña Reimagine, Rebuild, Renew para que las pequeñas empresas y los residentes que han sido afectados financieramente por la pandemia sean conscientes de los muchos programas de ayuda y recuperación que están disponibles en New Estado de York.

Los anuncios impresos se publicarán en los periódicos de la comunidad local en todo el Estado y los anuncios en las redes sociales se incluirán en Facebook y se vincularán con anuncios de video digitales adicionales anunciados en internet.

Programa de asistencia de alquiler

El programa de asistencia para el alquiler ayudará a los hogares atrasados ​​en el pago del alquiler y que han experimentado dificultades financieras, que están en riesgo de quedarse sin hogar o inestabilidad en la vivienda y que ganan en o menos del 80 por ciento del ingreso medio del área.

Durante los primeros 30 días, el programa dará prioridad a los desempleados, aquellos con ingresos iguales o inferiores al 50 por ciento del ingreso medio del área y otras poblaciones vulnerables.

Después de los primeros 30 días, las solicitudes se procesarán por orden de llegada, siempre que los fondos estén disponibles. Para obtener más información, los solicitantes y propietarios deben visitar https://otda.ny.gov/erap.

Una vez aprobado, los hogares elegibles recibirán hasta 12 meses de alquiler vencido. Aquellos elegibles también podrían recibir hasta 3 meses de asistencia adicional para el alquiler, si el hogar gasta el 30 por ciento o más de sus ingresos brutos mensuales en alquiler. El programa también proporcionará hasta 12 meses de atrasos de servicios públicos para los solicitantes elegibles.

Además del alivio fiscal, ERAP proporcionará importantes protecciones a los inquilinos. Para recibir asistencia, el arrendador debe estar de acuerdo en renunciar a cualquier cargo por mora adeudado por renta atrasada; y no aumentar el alquiler mensual del inquilino ni desalojarlo por un año, excepto en circunstancias limitadas.

El programa está financiado por 2.6 mil millones de dólares en recursos federales y 100 millones de dólares en fondos estatales y está estructurado para ayudar al Estado y a los gobiernos locales que recibieron fondos directamente del gobierno federal a colaborar y coordinar sus esfuerzos, aprovechando así los recursos, ganando eficiencias y previniendo fraude.

La OTDA está organizando un esfuerzo sin precedentes para establecer asociaciones con los gobiernos locales en todo el Estado para garantizar que las organizaciones comunitarias brinden alcance y asistencia de solicitud directa en varios idiomas a los destinatarios potenciales. Este esfuerzo movilizará recursos sustanciales para garantizar que los inquilinos de todo el estado conozcan el ERAP y puedan presentar una solicitud.

Para mayor información, pueden visitar la web https://esd.ny.gov/business-pandemic-recovery-initiative.