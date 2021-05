Defensores e inmigrantes exigen a legisladores no ignorar propuesta de seguro médico para indocumentados

- Publicidad -

HARTFORD.- La HUSKY 4 Immigrants Coalition comenzó el lanzamiento de diez días de acciones coordinadas para hacer ruido y exigir que los legisladores dejen de ignorar a la comunidad indocumentada de Connecticut y se comprometan a financiar una expansión del programa HUSKY.

La acción inicial comenzó, el miércoles pasado, en el Capitolio estatal en Hartford, con el fin de presionar a los legisladores para que sometan a votación el proyecto de ley que permitiría a los indocumentados tener un seguro medico en el estado de Connecticut.

Con la sesión legislativa de 2021 llegando a su fin, la amplia coalición de organizaciones de derechos de los inmigrantes, defensores de la atención médica y más buscan con sus acciones diarias presionar para que los legisladores expandan los programas HUSKY a todas las comunidades sin importar su estatus migratorio.

Las acciones diarias son organizadas por CT Students for a Dream (C4D), Hartford Deportation Defense, Recovery for All, NARAL Pro-Choice CT, Planned ParentHood, Unidad Latina en Acción, Working Families Party y Campaign For Affordable Health Care.

Durante la acción inicial de 10 días, los inmigrantes y los proveedores de atención médica compartieron sus historias de falta de acceso a la atención médica.

Los participantes se reunieron fuera de los escalones del Capitolio, haciendo ruido con ollas y sartenes y sosteniendo carteles que decían “La salud es un derecho humano” y “HUSKY 4 ALL” mientras que otros operaron 3 títeres de pájaros voladores que simbolizan el deseo de liberación.

El proyecto de ley HUSKY para los inmigrantes proporcionaría cobertura médica HUSKY a las personas del estado de Connecticut, independientemente de su estado migratorio, que de otra manera cumplen con los criterios de elegibilidad del programa HUSKY.

La SB 956 ha pasado tanto los Comités de Servicios Humanos como de Apropiaciones.

De acuerdo con los defensores, el apoyo está aumentando para el acceso a la atención médica para las comunidades de inmigrantes.

Desde el miércoles 26 de mayo hasta el último día de la sesión legislativa el 9 de junio, la HUSKY 4 Immigrants Coalition organizará diez días de acción en los pasillos del Capitolio para pedir a los líderes de Connecticut que brinden atención médica a la comunidad indocumentada del Estado mediante la expansión de HUSKY.

Cada acción diaria será organizada por una organización diferente, para hacer ruido y exigir que los legisladores presenten un plan para abordar la crisis de cobertura sanitaria en Connecticut.