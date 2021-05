Nuevo presupuesto estatal discrimina a las personas sin hogar, denuncian defensores

- Publicidad -

HARTFORD.- Una coalición de proveedores de servicios para personas sin hogar en Connecticut está pidiendo a los legisladores estatales y al gobernador Ned Lamont que no ignoren sus necesidades mientras asignan fondos de la American Rescue Plan Act, o ARPA.

La financiación de la anterior Ley CARES expirará a finales de diciembre, y los proveedores de servicios están preocupados por perder la ayuda que les ha permitido hacer frente a la creciente necesidad durante la pandemia.

Sonya Jelks, directora de Connecticut director for the Corporation for Supportive Housing, dijo que comprenden el peso de la reconstrucción de la economía, pero abordar los impactos de la falta de vivienda debe estar entre las prioridades.

“La vivienda es uno de los mayores determinantes de la salud y el bienestar de una persona. Y si no tienes un lugar para vivir, cualquiera de los otros esfuerzos que planean usar con los fondos de recuperación, dejará fuera a muchas personas que podrían ser vulnerables”, señaló Jelks.

Jelks dijo que todavía están trabajando para averiguar por qué estos servicios se dejaron fuera del presupuesto estatal.

La Connecticut Coalition to End Homelessness está solicitando el 1% del dinero ARPA del Estado para continuar financiando servicios como subsidios de vivienda a corto o mediano plazo y el sistema de respuesta de emergencia de vivienda.

La coalición informó que 20 millones de dólares del fondo de la Ley CARES ayudaron a los proveedores a aliviar el hacinamiento en los refugios y trasladar a unas 3 mil familias a viviendas.

Jelks afirmó que Connecticut necesita más ayuda para mantenerse proactivo en la lucha contra la falta de vivienda.

“Fue un vendaje temporal que nos ayudó a superar la parte difícil de la pandemia, pero no abordó la falta de financiación de los servicios para las personas sin hogar ni la falta de vivienda que, lamentablemente, ha sido histórica en Connecticut y probablemente en la mayoría de los lugares”, precisó la directiva.

A principios de esta semana, la coalición y sus partidarios hicieron un llamamiento a los legisladores en el Capitolio del Estado.

Jelks apuntó que espera que el grupo pueda concertar una reunión con los líderes legislativos para revisar las preocupaciones.