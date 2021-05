Esposo admite matar involuntariamente a su pareja durante una pelea

- Publicidad -

SOUTH WINDSOR.- El esposo de Jessica Edwards, una mujer de South Windsor que fue encontrada muerta en East Hartford, el viernes pasado, admitió a la policía que él y su esposa se pelearon en su condominio y, en algún momento, se dio cuenta de que ella ya no estaba viva, según la declaración jurada del arresto.

Las autoridades informaron que Tahj Hutchinson, de 22 años, fue arrestado el viernes pasado por la noche y acusado de homicidio en primer grado por la muerte de la mujer de 30 años.

La Oficina del Médico Forense dictaminó que la muerte de Edwards fue un homicidio y dijo que murió por asfixia debido a la compresión del torso y el cuello.

Hutchinson compareció ante el tribunal, el lunes pasado y la fianza se fijó en 1.5 millones de dólares.

Inicialmente, el implicado le dijo a la policía que no sabía qué le sucedió a Edwards, quien fue reportada como desaparecida por primera vez por su hermana el 10 de mayo.

La hermana de Edwards, Yanique Edwards, informó a la policía que se presentó en el condominio de Jessica en South Windsor, ese lunes por la noche, después de no tener noticias de ella en todo el día.

Ella le dijo a la policía que cuando llegó Hutchinson tenía una manta o un edredón que cubría algo en la parte trasera de su Jeep Grand Cherokee y se alejó después de que ella llegó, según los documentos judiciales.

Hutchinson se presentó en el Departamento de Policía de East Hartford alrededor de las 11:15 de esa misma noche para denunciar la desaparición de su esposa, de acuerdo con la declaración jurada.

La policía de South Windsor llegó a East Hartford para entrevistar a Hutchinson. Los oficiales notaron que Hutchinson estaba descalzo cuando llegaron.

Cuando le preguntaron por qué estaba denunciando la desaparición de Jessica a la policía de East Hartford, el implicado les dijo que era porque ella estaba anteriormente en una casa allí.

A través de varias órdenes de registro, la policía pudo obtener pruebas, incluido el edredón del Jeep, que tenía algunas manchas que parecían ser sangre, según la declaración jurada.

Durante varias entrevistas con Hutchinson, la policía dijo que parecía indiferente a la desaparición de Edwards y nunca preguntó si había noticias sobre su paradero.

Además, le preguntaron sobre los rasguños que tenía en la cara. Hutchinson le dijo a la policía que se rascó la cara mientras colocaba nuevas pastillas de freno en su camioneta.

Los oficiales dijeron que el camión no parecía haber sido reparado.

El video de vigilancia obtenido más tarde por la policía del estacionamiento del condominio mostró que Hutchinson nunca trabajó en el camión, según la declaración jurada.

La policía también obtuvo datos del teléfono celular de Hutchinson que mostraban que su teléfono estaba conectado a una torre celular cerca de Labor Field en East Hartford, poco antes de que llegara al Departamento de Policía de East Hartford para reportar la desaparición de Edwards.

Hubo un lapso de 18 minutos en el tiempo desde que dejó su condominio en South Windsor en el Jeep, según la declaración jurada.

Esa información llevó a la policía a buscar en Driver Road en East Hartford, donde localizaron el cuerpo de Edwards en una zona boscosa.

Después de encontrar su cuerpo, la policía confrontó a Hutchinson con la información que tenían y fue entonces cuando confesó a los detectives que los dos se habían peleado el 8 de mayo pasado por unos “conejillos de indias” que la había regalado, según los documentos judiciales.

Hutchinson dijo a los detectives que la pareja continuó peleando el 9 de mayo, el Día de la Madre, y la confrontación se volvió física.

El 10 de mayo, Hutchinson dijo que él y Edwards volvieron a pelear y que él creía que ella había llegado a un “punto de ruptura”. Dijo que ella lo golpeó en la cabeza con una computadora portátil y en un momento agarró un cuchillo de cocina, según la declaración jurada.

Según Hutchinson, la pareja luchó por el cuchillo y él la inmovilizó contra el suelo, finalmente la puso boca abajo y se arrodilló sobre su espalda y cuello, según los documentos judiciales.

Hutchinson dijo que Edwards dejó de moverse y no sabía qué pasó, así que se levantó y fue a cuidar al hijo de 7 meses de la pareja. Cuando regresó, Edwards todavía no se había movido y en ese momento se dio cuenta de que ella no estaba viva, reveló el implicado a la policía.

Hutchinson dejó el cuerpo de Edwards en el suelo durante el resto del día. Admitió a la policía que finalmente hizo retroceder su Jeep hasta la parte delantera del condominio y puso el cuerpo de Edwards en la parte trasera del auto, según la declaración jurada.

Dijo que se alejó y seleccionó una ubicación “GPS aleatoria” mientras se dirigía al Departamento de Policía de East Hartford, se detuvo y arrastró el cuerpo de Edwards al bosque, según los documentos judiciales.

Los investigadores dijeron que se pueden presentar más cargos en espera de los resultados de una autopsia y la investigación en curso.