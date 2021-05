Crece la presión en el senado para legalizar a inmigrantes con DACA y TPS

- Publicidad -

WASHINGTON DC.- Los demócratas de la Cámara de Representantes y los defensores de los inmigrantes están intensificando los pedidos para que el Senado apruebe una legislación que proporcione un camino hacia la legalización para inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños.

La medida, que fue aprobada por la Cámara en marzo, otorgaría protecciones legales permanentes a alrededor de 3.4 millones de inmigrantes indocumentados conocidos como “Dreamers”, así como a muchos titulares de Estatus de Protección Temporal y beneficiarios de Remoción Forzada Diferida. Pero el Senado no ha indicado cuándo, en todo caso, planea votar.

El proyecto de ley probablemente enfrentaría grandes dificultades en esa cámara, donde se necesitan 10 votos republicanos para unirse a una mayoría demócrata y vencer el obstruccionismo, a menos que los demócratas logren incluir las disposiciones de inmigración en un posible proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, una opción que muchos legisladores respaldan.

La Casa Blanca manifestó su apoyo al proyecto de ley el viernes cuando el presidente Joe Biden se reunió con seis inmigrantes indocumentados, traídos a los Estados Unidos cuando eran niños y que actualmente trabajan bajo la protección del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

“Cuando el presidente de los Estados Unidos se reúne por primera vez como presidente con seis beneficiarios de DACA, esto definitivamente indica que este es un tema que es muy importante para él”, dijo Karen Reyes, maestra de educación especial y receptora de DACA que asistió a la reunión. “Necesitamos mantener este impulso y realmente presionar al Senado”.

El Caucus Hispano del Congreso también pidió oficialmente al Senado que aprobara la medida.

La reunión de la Oficina Oval “subraya la necesidad crucial de que el Senado apruebe la Ley de Sueños y Promesas”, dijo en un comunicado el representante demócrata por California, Raúl Ruiz. “Como presidente del Caucus Hispano del Congreso, agradezco al presidente Biden por su compromiso de asegurar un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers”.

Este impulso se produce cuando las perspectivas de un acuerdo amplio sobre un proyecto de ley de reforma integral de la inmigración parecen cada vez más escasas.

Un grupo bipartidista de senadores continúa reuniéndose, pero los republicanos no se han comprometido a menos que Biden tome medidas más contundentes para detener la migración en la frontera entre Estados Unidos y México.

Mientras tanto, los defensores de la inmigración ansiosos por moverse durante un raro período de control demócrata unificado en Washington han perdido la esperanza de cualquier apoyo republicano para legalizar a los inmigrantes indocumentados. Instan a los demócratas a avanzar solos este año, antes de que llegue la distracción política de las elecciones intermedias de 2022.

Un portavoz de la oficina del líder de la mayoría del Senado, Charles E. Schumer, demócrata por Nueva York, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Ya no podemos hacer esas concesiones”, dijo Juliana Macedo do Nascimento, gerente de políticas estatales y locales de United We Dream, una organización que aboga por los jóvenes inmigrantes.

Apuntó al aumento de fondos para la aplicación de la ley de inmigración en los últimos años sin expansiones similares de protecciones legales para inmigrantes indocumentados: “Necesitamos que nuestra parte del trato sea honrada ahora”.

Los demócratas y defensores también están considerando proyectos de ley que proporcionarían caminos hacia la ciudadanía para otros grupos, como los trabajadores agrícolas agrícolas indocumentados y los trabajadores esenciales. Pero las protecciones legales para los beneficiarios de DACA han tenido durante mucho tiempo el apoyo de los demócratas y muchos republicanos, además de la mayoría de los votantes, a pesar de la falta de progreso legislativo.

El propio Biden ha reconocido que un acuerdo amplio podría estar fuera de alcance e instó al Congreso durante su discurso sobre el estado de la Unión a centrarse en cambios más concretos en la política de inmigración.

“Si no les gusta mi plan, al menos aprobemos lo que todos estamos de acuerdo”, dijo. “El Congreso necesita aprobar una legislación este año para finalmente asegurar la protección de los Dreamers, los jóvenes que solo han conocido a Estados Unidos como su hogar”.