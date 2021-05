Piden a otro congresista federal que corte ayuda militar por brutalidad policial en Colombia

- Publicidad -

HARTFORD.- Para entregar una carta pidiéndole que corte la ayuda policial y militar a Colombia, a raíz de 39 asesinatos de civiles a manos de las fuerzas estatales del país sudamericano, la comunidad colombiana de Connecticut y organizaciones de solidaridad visitaron la oficina del Representante federal de Connecticut, John Larson, en 221 Main Street, Hartford.

“Tuve que huir de la violencia estatal colombiana, y ahora mis impuestos estadounidenses están financiando más masacres contra manifestantes que se están levantando valientemente por la libertad y la paz”, señaló John Jairo Lugo, activista de la organización Unidad Latina en Acción (ULA) de New Haven.

“Es hora de que todos nuestros representantes en el Congreso se unan a la congresista Rosa DeLauro y a 55 colegas en la carta conjunta pidiendo al Secretario de Estado que retire la ayuda y las armas de las fuerzas colombianas y defienda los derechos humanos”, agregó Lugo.

Desde el 28 de abril, los colombianos están en huelga luego de que el gobierno anunciara una reforma tributaria que elevaría el costo de vida de la clase media y los sectores más pobres que ya estaban devastados por la crisis del COVID-19.

Los manifestantes también rechazan la privatización de su sistema de salud y exigen el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la desmilitarización del país y el desmantelamiento de las fuerzas policiales antidisturbios.

Desde el 28 de abril al 12 de mayo, organizaciones de derechos humanos han documentado 39 manifestantes asesinados por la policía colombiana, 548 desaparecidos, mil 55 personas detenidas arbitrariamente, 16 víctimas de violencia sexual por parte de la policía y 442 heridos, incluidos 30 con disparos en los ojos, a manos de la policía.

Las organizaciones que entregaron la carta al representante federal, John Larson, son Unidad Latina en Acción (ULA), Colombia Action CT, Committee in Solidarity with the Strike in Colombia, Black and Brown United in Action y Connecticut Shoreline Indivisible.