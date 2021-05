Parques de Westchester se preparan para abrir

- Publicidad -

YONKERS.- Los parques del condado de Westchester están comenzando a reabrir para la temporada 2021.

A partir del Día de los Caídos (31 de mayo), Playland Beach estará abierta durante los fines de semana hasta el 25 de junio y abrirá los siete días de la semana después del 25 de junio.

Por su parte, Croton Point Beach estará abierta durante los fines de semana hasta el 25 de junio y abrirá de miércoles a sábado después del 25 de junio.

A partir del 25 de junio los parques de Saxon Woods, Tibbets Brook y Wilson Woods estarán abiertos los siete días de la semana

Playland Park volverá a abrir al público a partir del 26 de junio y estará abierto en dos horarios, de miércoles a domingo de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde y de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

La temporada de verano de 2021 se extenderá desde el 25 de junio hasta el Día del Trabajo (primer lunes de septiembre). Las autoridades recomendaron reservar la entrada al parque , ya que la capacidad del lugar será solo del 25%.

La piscina de Playland Park permanecerá cerrada por reformas hasta el verano de 2022.

Asimismo, el condado de Westchester también ha lanzado un nuevo pase para parques.

Con los mismos grandes beneficios que antes, el Departamento de Parques, Recreación y Conservación del condado de Westchester rediseñó su pase de parque clásico para mejorar la marca y generar trámites repetidos.

Los pases del parque ahora son a todo color, cuentan con el logotipo de Parks e incluyen un pase tradicional del tamaño de una tarjeta de crédito, así como una tarjeta más pequeña que se puede adjuntar a un llavero.

Ambas tarjetas incluyen un código de barras, que identifica al usuario.

Si bien no hay una foto en la tarjeta, la foto del usuario, el número de cuenta y la información aparecerán en la pantalla cuando se escaneen en las entradas del parque.

Los pases del parque se pueden adquirir en:

Blue Mountain Reservation (Cortlandt Manor).

Croton Point Park (Croton-on-Hudson).

Dunwoodie Golf Course (Yonkers).

Hudson Hills Golf Course (Ossining).

Maple Moor Golf Course (White Plains).

Mohansic Golf Course (Yorktown Heights).

Saxon Woods Golf Course (Scarsdale).

Sprain Lake Golf Course (Yonkers).

Ward Pound Ridge Reservation (Cross River).

Westchester County Parks Department (Ardsley).

Los pases para parques son válidos por tres años y los residentes del condado de Westchester mayores de 18 años pueden comprarlos por 90 dólares.

Los pases para jóvenes están disponibles para los que tienen entre 12 y 17 años, por el mismo precio, con reglas adicionales para los huéspedes.

Los pases del parque para personas mayores de 60 años son válidos por seis años.

Los pases para parques del condado de Westchester dan derecho a los titulares de acceso a las canchas de tenis en Tibbetts Brook Park en Yonkers y a todas las piscinas y playas del Condado.

Además, ofrecen descuentos para acampar, botar botes, hacer picnics, jugar al golf y estacionar donde se aplican tarifas, excepto en Playland Park.

Los pases válidos para el parque se seguirán aceptando y deben reemplazarse con la nueva tarjeta al vencimiento.

Para obtener más información, pueden visitar la web https://parks.westchestergov.com/park-passes.