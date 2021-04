Defensores exigen que elegibilidad de HUSKY se expanda a indocumentados

- Publicidad -

NEW HAVEN.- La Husky for Immigrants Coalition, Semilla Collective, New Haven Rising, Make the Road CT, miembros de la comunidad inmigrante y proveedores de atención médica se reunieron para una marcha y manifestación en el Ayuntamiento de New Haven en apoyo del proyecto de ley “HUSKY For Immigrants’” (SB956).

El alcalde de New Haven, Justin Elicker, el senador Gary Winfield, la representante Anne Hughes, además de Suzanne Lagarde, directora ejecutiva de Fair Haven Community Health Care, y los concejales Ron Hurt y Ellen Cupo hablaron durante la marcha y manifestación de apoyo de SB956.

La SB 956, es una ley que busca brindar asistencia médica a ciertas personas independientemente de su estatus migratorio, proporcionaría cobertura médica HUSKY a los residentes del estado de CT que cumplan con los criterios de elegibilidad para algunos programas HUSKY, independientemente de su estatus migratorio.

Los defensores instaron al Senado, donde se encuentra el proyecto de ley ahora, a apoyar el lenguaje actual de la propuesta, que amplía el acceso a todos los residentes de Connecticut independientemente de su estado migratorio, que de otra manera cumplen con los requisitos de elegibilidad, menores y adultos por igual.

Los funcionarios electos y defensores también respondieron a la propuesta de presupuesto bienal del Comité de Asignaciones de la Asamblea General de Connecticut (publicada el 21 de abril) para exigir que los fondos se incluyan en el presupuesto estatal para la expansión de HUSKY a la comunidad indocumentada.

El alcalde de New Haven, Justin Elicker, manifestó que “les agradezco por estar aquí para apoyar a las personas que históricamente no han tenido los recursos que necesitan. Queremos asegurarnos que en el Capitolio aprueben la SB956 para permitir que todos tengan acceso a HUSKY y seguro médico sin importar su estatus migratorio”.

Ambar Sanitago-Rojas, estudiante de New Haven comentó que “soy una orgullosa hija de inmigrantes. He estado activa en mi comunidad de inmigrantes desde que nací. Muchas familias que van al hospital se endeudan enormemente y luego se les corta el gas o la electricidad. Entonces, ¿Qué hacen cuando nos enfermamos? Aguantar y sigue viviendo sus vidas como si no estuvieran enfermos. Estoy cansada de esta injusticia. ¡La atención médica es un derecho humano!”

Suzanne Lagarde, directora ejecutiva de Fair Haven Community Health Care indicó que “hay enormes desigualdades que persisten y tienen que ver con la atención médica. En la Fair Haven Community Health Clinic, vemos todos los días esas desigualdades de un sistema de salud dispar, lo cual es injusto. Creemos firmemente que la atención médica es un derecho, no un privilegio. Trabajamos todos los días para intentar lograrlo”.

Agregó que “testifiqué a favor de la SB956, que ahora está en manos de los legisladores. Un mensaje para los legisladores y colegas es que los inmigrantes tienen la capacidad de salvar vidas. Durante esta pandemia, los indocumentados nos proporcionaron comida, atención y saneamiento. Tienen el poder de salvar vidas, que es un poder tremendo, por eso merecen nuestro apoyo”.

Matt Meizlish, estudiante y proveedor de atención médica en el Yale Primary Care Center en New Haven, precisó que “cuando nos dedicamos a la atención médica, lo hacemos para cuidar a toda nuestra comunidad. No entramos en este campo para cuidar a unos pocos privilegiados. No creemos que deba importar cuánto dinero gana, de qué raza es, y ciertamente no cuál es su estado migratorio. Este sistema no tiene sentido”.

Añadió que “el gobierno exige que los hospitales traten a los pacientes cuando tienen una emergencia que pone en peligro la vida y ellos pagan por esa atención. ¿Por qué estamos de acuerdo con esperar a que una enfermedad amenace la vida de alguien, cuando eso podría haberse evitado? El efecto de estas políticas, en lugar de prevenir enfermedades, es simplemente evitar que los proveedores de atención médica traten esas enfermedades de manera temprana y eficaz”.

La representante estatal Anne Hughes, comentó que “exigimos con la SB956 que HUSKY se amplíe a todos los que son elegibles, independientemente de su estado migratorio. Los indocumentados son miembros vitales de la comunidad, son seres humanos, y merecen igualdad. Lucharemos por la aprobación de este proyecto de ley y no por las migajas. A esta comunidad se le debe humanidad y se la ha negado durante demasiado tiempo”.