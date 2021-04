“No están solos, las puertas de mi oficina están abiertas para la comunidad”: Luis Marino, alcalde de Port Chester

- Publicidad -

PORT CHESTER.- Luis Marino Tarazona es el primer latino en convertirse en alcalde de Port Chester.

Se postuló por el Partido Demócrata, ganó las elecciones municipales, logrando el 61.1% del total de votos, frente a su rival republicano Rocco Latella y el independiente David Mattwes.

Marino también fue el primer concejal hispano de Port Chester, una de las ciudades del condado de Westchester en pleno crecimiento económico y social, y que cuenta con una alta concentración de comerciantes y trabajadores hispanos.

EL SOL News visitó su oficina para conocer sus proyectos.

LA ENTREVISTA

¿Hace cuánto vino a los Estados Unidos?

Vine a los Estados Unidos en 1982. Llegue a este país en busca de un futuro mejor como todos los inmigrantes. Desde que estoy aquí siempre quise ayudar a la comunidad. Desde siempre fui voluntario. Entré como voluntario al Cuerpo de Bomberos, tengo 24 años como voluntario, soy chofer y puedo apagar un fuego, como bombero interior, hice todos los entrenamientos. Dos historias marcaron mi vida. Fui a las torres gemelas en Manhattan el 11 de septiembre con el departamento de rescate, y la inundación de luisiana con la Cruz Roja Americana, desde hace 20 años.

¿Cuándo comenzó su carrera política?

Fui 11 años concejal y apenas tengo tres semanas Alcalde de Port Chester. Debido a mi servicio de voluntariado y ayuda a la comunidad, alguien me dijo un día “Luis me gustaría que fueras concejal”, al principio lo vi muy difícil porque me considero una persona muy humilde, no tengo estudios universitarios. Posteriormente me decidí, corrí en las elecciones y fui de los más votados. Ahí empezó mi carrera política. Tuve tres términos como concejal. Los inmigrantes no necesitamos ser doctores ni ingenieros para progresar.

¿Qué lo motivó a buscar ser Alcalde de Port Chester?

Estuve 11 años como Concejal y no pensaba correr para la Alcaldía, sin embargo, el Partido Demócrata me propuso que corriera, entré y logré ganar las elecciones.

¿Qué problemas ha identificado en Port Chester?

Uno de los problemas que he identificado siempre han sido los apartamentos, lo caras que son las rentas, las injusticias que sufren los inquilinos y estamos viendo junto con el Condado de Westchester que se puede hacer para protegerlos. Muchos son amenazados con los desalojos, pero no pueden desalojar a las personas así por así, se tiene que seguir todo un proceso.

¿Cuáles son los proyectos que tiene en mente realizar este año?

Lo primero es pasar el presupuesto del año, es lo más urgente y duro. El año pasado el presupuesto fue de 48 millones de dólares y de ahí tenemos que pagar la policía, el departamento de salud, la Corte, los abogados, y otras agencias.

Queremos aprobar un presupuesto que no afecte a los propietarios de casa y si llego a romper el Tax Cap, que es del 2 por ciento, lo haría para mantener un buen servicio. No queremos cortar ningún servicio a la comunidad.

Después de pasar el presupuesto, la meta es reunirnos con varias compañías que quieren construir en nuestra ciudad y el proyecto más grande que tenemos es el United Hospital. Me reuniré con la mayoría de contratistas y dueños de las propiedades para avanzar. Mi meta es mejorar el servicio de la comunidad, así como el mejoramiento de las calles, no quiero ver gente tomando en las calles.

¿Qué planes tiene para ayudar a las empresas afectadas por la pandemia?

La Ciudad recibirá fondos del gobierno federal para ayudar a los dueños de los negocios afectados por el COVID-19. Tuve la suerte de conversar con dos senadores. La idea es mantener el servicio donde ellos puedan ingresar a la página web para que puedan solicitar la ayuda.

Otra medida es que no vamos a cobrar los permisos para que los restaurantes puedan sacar sus mesas afuera en esta primavera y verano. Es una forma de ayudar a los negocios en este momento difícil.

¿Se ha reunido con los grupos comunitarios para ayudar a las familias afectadas por el COVID-19?

Claro que sí, hemos tenido reuniones, sobre todo con los restaurantes. Port Chester fue declarada “zona naranja” y muchos negocios tuvieron que volver a cerrar por el aumento de los casos. Ahora, los restaurantes pueden abrir hasta un 75 por ciento de su capacidad. A pesar que el número de las personas vacunadas ha aumentado es muy pronto para llegar a una nueva normalidad, pero vamos por buen camino.

¿Qué planes tiene para las escuelas?

He hablado con las autoridades escolares, para ayudar a los niños mas necesitados con los programas de after school (después de la escuela). Sabemos que Port Chester tiene muchas familias que trabajan, hay programas que las apoyan y queremos fortalecerlos.

¿Qué mensaje le brinda a la comunidad hispana en estos tiempos difíciles?

Venimos este país en busca de nuevas oportunidades. Esta no es nuestra casa, pero la hacemos nuestro hogar. Mi consejo es que respetemos las reglas y la ley, demos un buen ejemplo, si vivimos en paz viviremos mejor. Seguiré apoyando a las personas afectadas por la pandemia. Junto con el activista Luis Yumbla estamos repartiendo comidas todos los viernes, antes cocinábamos para las personas más necesitadas y seguiremos pendientes de ellos. El 1º de mayo voy a Washington junto a otros defensores de los inmigrantes para pedir la reforma migratoria. Quiero decirles que no están solos, las puertas están abiertas. Aunque no tengo una educación universitaria, busco ayudar de corazón a la comunidad.