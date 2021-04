Instan a familias a devolver medicamentos que ya no usen

- Publicidad -

PORT CHESTER.- Los residentes de las ciudades de Rye y Port Chester pueden deshacerse de los medicamentos no deseados o vencidos el sábado 24 de abril llevándolos a una caja de recolección designada en la sede de la policía de Rye, en 21 McCullough Place, junto a la estación de trenes.

La eliminación segura de las píldoras, los medicamentos líquidos y los ungüentos no utilizados o vencidos evita que se utilicen indebidamente y mantiene a las personas y las mascotas a salvo de una intoxicación accidental, de acuerdo con los promotores.

Además, protege el agua potable, ríos, arroyos y vida acuática.

Las autoridades recomendaron nunca tirar los medicamentos en el baño.

De acuerdo con el sitio web de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) Las tasas de abuso de medicamentos recetados en los Estados Unidos son alarmantemente altas, al igual que el número de intoxicaciones accidentales y sobredosis debidas a estos medicamentos.

La National Survey on Drug Use and Health de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration muestra año tras año que la mayoría de los medicamentos recetados mal utilizados y abusados ​​se obtienen de familiares y amigos, incluido el robo de medicamentos de otra persona de un botiquín casero.

El sábado es el National Prescription Drug Take Back Day, sin embargo, la caja de recolección de medicamentos no deseados está disponible en la sede de la policía de Rye las 24 horas al día, los 7 días de la semana.

Además de Rye, el Westchester County’s Department of Environmental Facilities (DEF) del condado de Westchester, brindará a los residentes la oportunidad de deshacerse de los medicamentos recetados y de venta libre, en la Household Hazardous-Material Recovery Facility (H-MRF) en Valhalla, con cita previa, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Según el sitio web del condado de Westchester, en https://www.westchestergov.com/home/all-press-releases/8906-westchester-county-to-participate-in-national-drug-take-back-day-3, los residentes deben usar máscaras y pueden conducir y dejar sus medicamentos, que deben estar en sus envases originales, si es posible, o colocados dentro de bolsas de plástico selladas.

El H-MRF está ubicado en el campus de Valhalla del condado en 15 Woods Road en Valhalla.

Los residentes que no puedan asistir al evento del 24 de abril en Valhalla pueden desechar de manera segura sus medicamentos no deseados en muchos lugares convenientes de entrega de los departamentos de policía durante todo el año. Además, el DEF acepta medicamentos con cita previa el primer martes de cada mes en el H-MRF.

Para programar una cita, pueden ingresar a la web https://environment.westchestergov.com/facilities/h-mrf o pueden llamar a la Línea de Ayuda sobre Reciclaje al 914-813-5425 o al 211.

Para mayor información, pueden visitar la web https://environment.westchestergov.com/residents/recycling-guidelines/medications.