Legalización del cannabis llega a punto muerto sobre la equidad social

HARTFORD.- El esfuerzo de la legalización del cannabis en Connecticut parecía estar en peligro de estancarse, la semana pasada, cuando el gobernador Ned Lamont y un grupo crucial de demócratas en la legislatura parecían estar en desacuerdo con las disposiciones de equidad social del proyecto de ley.

Los miembros de la legislatura señalaron que no apoyarían el proyecto de ley de Lamont para legalizar la sustancia a menos que incluyera disposiciones de equidad social más fuertes.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios, el Gobernador indicó que él también podría estar dispuesto a dejar que el tema espere un año más si no se puede llegar a un acuerdo.

“Mi propuesta sobre la legalización es en el mejor interés de la salud pública y no quiero ceder ni ante el mercado clandestino y ni a los mercados externos. Dicho esto, si los legisladores creen que no reciben un proyecto que no cumple con algunos requisitos básicos, la pospondremos un año más, tal como lo han hecho en el pasado. No se puede permitir que lo perfecto sea enemigo de lo bueno”, declaró Lamont después de una reunión de la Comisión de Bonos del Estado.

El portavoz de Lamont, Max Reiss, dijo que el Gobernador tiene sus propias expectativas sobre lo que debería estar en la ley de cannabis de Connecticut.

Si bien Nueva York y New Jersey se han movido rápidamente este año para legalizar el cannabis, muchos legisladores de Connecticut han dicho que quieren que la ley estatal se dirija de manera adecuada a las personas y comunidades que se han visto más afectadas por la guerra contra las drogas.

La representante Robyn Porter, una demócrata de New Haven que es copresidenta del Comité de Empleados Públicos y Laborales de la legislatura, ha criticado abiertamente la propuesta de Lamont y ha presentado otro proyecto de ley más centrado en la equidad a través del panel laboral.

Durante una reunión sobre la obtención de recursos para prevenir la violencia armada, el senador Gary Winfield, copresidente del Comité Judicial, y otros legisladores dijeron que estarían dispuestos a oponerse al proyecto de ley de la legalización del cannabis, presentada por el Gobernador, si no definía claramente la equidad social.

El senador Doug McCrory, demócrata de Hartford, dijo que el proyecto de ley debe incluir disposiciones que garanticen que las personas más afectadas por la prohibición del cannabis puedan tener la propiedad de las empresas creadas por su venta legal.

La administración de Lamont ha argumentado que muchas de las propuestas defendidas por los legisladores eran “complementarias” al proyecto de ley del Gobernador y no se oponían a él.

El proyecto de ley de Lamont establece un grupo de trabajo de equidad social que hará recomendaciones sobre trabajos y la emisión de licencias comerciales.

El proyecto de ley eliminaría los registros de algunas condenas relacionadas con la marihuana.

El viernes pasado, el Gobernador argumentó que su agenda de política general incluía elementos destinados a realizar inversiones en las comunidades afectadas por la guerra contra las drogas.

Dijo que el cannabis no era la única forma de abordar la equidad social.

“Insto a todos a que no disparen. Echemos un vistazo a la agenda general y no tengamos necesariamente como rehén el proyecto de ley del cannabis. Evaluemos el proyecto y avancemos en ese sentido”, finalizó Lamont.