EVENTOS COMUNITARIOS

Taller sobre nuevo Fondo de Trabajadores Excluidos

Las organizaciones Make the Road NY y Street Vendor Project llevarán a cabo, de manera virtual, un taller acerca del nuevo Fondo de Trabajadores Excluidos, que recientemente fue aprobado por el estado de Nueva York.

El taller será el viernes 16 de abril, de 6:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Para participar, pueden ingresar a la web https://www.facebook.com/MaketheRoadNY/live.

Protesta contra robo salarial

El sábado 17 de abril, a partir de las 12:00 del mediodía, en el American Jobs Center, en 37 Marne Street, Hamden, las organizaciones Unidad Latina en Acción (ULA) y el Council 4 de la American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) llevarán a cabo una manifestación para resaltar las necesidades de los trabajadores desempleados y los que sufren el robo salarial.

De acuerdo con los promotores, los recortes presupuestarios han diezmado el alcance del Departamento de Trabajo de Connecticut, dejando a los trabajadores desprotegidos.

En la protesta, los manifestantes exigirán ya no más robo salarial, igualdad de derechos para las trabajadoras del hogar, que el estado de Connecticut invierta en el Departamento de Trabajo y un sistema tributario justo para la clase trabajadora.

Peligros de conducir distraído

El martes 20 de abril, a partir de las 6:00 de la tarde, el Wallingford Youth & Social Services y el Departamento de Policía de Wallingford llevarán a cabo un foro virtual llamado “Los peligros de conducir distraído”.

Para registrarse y participar pueden llamar al 203-294-2175.

Un link será enviado por correo electrónico una vez que la persona se haya registrado.

Reducción de la Ruta 9

La Ciudad de Ossining celebrará una sesión virtual, en español, el martes 20 de abril, de 7:15 a 8:30 de la noche.

Según los promotores, las personas pueden compartir su opinión sobre la mejora de la Ruta 9, con el fin de evitar el congestionamientos de vehículos en la zona y mejorar el área.

Para mayor información, pueden ingresar a la web https://conta.cc/3gfsMv9 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Conozca su derecho a una vivienda justa

El martes 27 de abril, a partir de las 7:00 de la noche, la Westchester Residential Opportunities y El Centro Hispano de White Plains, llevarán a cabo un foro informativo virtual llamado “Conozca su derecho a una vivienda justa y asequible”.

De acuerdo con los promotores, los participantes podrán obtener respuestas a las siguientes preguntas: “¿Qué hago si un arrendador me dice que no aceptará mi cupón de la Sección 8?”, “¿Qué se puede hacer si para ingresar al edificio necesito una rampa de acceso y este no la tiene?”, “¿Me pueden denegar la renta de un apartamento si tengo una mascota terapéutica?” y “¿Qué sucede si un propietario no le quiere alquilar a una familia con niños?”.

Después del foro los participantes podrán formular otras preguntas a los panelistas.

Para participar, pueden ingresar a la web https://us02web.zoom.us/j/89570765747.

El foro también estará disponible en la web https://www.facebook.com/WROInc.

Para mayor información, pueden llamar al 929-205-6099.

Celebración Día del Niño

El jueves 6 de mayo, a las 4:00 de la tarde, el Centro Hispano de White Plains llevará a cabo la celebración del Día del Niño, en 175 W. Post Road, White Plains.

De acuerdo con los promotores, rifarán 16 bicicletas nuevas para niños y el club de UNICEF de la Scarsdale High School donará 50 mochilas. Además, tendrán zapatos poco usados disponibles para mujeres, y el Sharing Shelf of Port Chester distribuirá ropa para niños.

Distribuirán, además, 100 boletos de rifa para que los niños tengan la oportunidad de ganar una bicicleta.

Los primeros 50 niños que obtengan un boleto tendrán la oportunidad de recibir una mochila si no ganaron una bicicleta. Esto se determinará por orden de llegada. Todos los niños deben estar presentes para poder ganar, manifestaron los organizadores.

Todos los niños y adultos deberán usar sus mascarillas en todo momento.

Para mayor información, pueden llamar al 914-289-0500.