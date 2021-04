Advierten sobre tarjetas de vacuna de COVID-19 falsas que se venden en línea

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- A medida que millones de dosis de vacunas son aplicadas en los brazos de las personas, el fiscal general de Connecticut, William Tong, se unió a un esfuerzo nacional para detener la venta de tarjetas fraudulentas de registro de vacunas contra el COVID-19, un símbolo que confirma la inmunidad de una persona.

En una carta enviada esta semana a los directores ejecutivos de eBay, Shopify y Twitter, Tong y otros 32 fiscales generales presionaron a las empresas para que bloqueen las ventas de tarjetas fraudulentas y detengan los anuncios de estos productos, calificando a las falsificaciones como una amenaza para la salud pública.

“Vacunarse es una de las cosas más importantes que puede hacer para protegerse a usted mismo y proteger a su familia del COVID-19, pero también es una puerta abierta para los estafadores”, declaró Tong.

“Necesitamos que las grandes empresas como Twitter, eBay y Shopify tomen medidas inmediatas para detener la venta de tarjetas de vacunación fraudulentas. Estas tarjetas representan una amenaza para la salud y la seguridad de las personas en Connecticut y, si no se controlan, podrían extender la duración y la gravedad de la pandemia de COVID-19”, agregó el funcionario.

La tarjeta pequeña, de color blanquecino, que normalmente llena el proveedor, es el registro más fácil de producir de que alguien ha sido vacunado.

Pero las versiones falsas de la tarjeta, que llevan el logotipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aparecen cada vez más en línea.

Si bien en la mayoría de los lugares aún no se requiere prueba de una vacuna, se espera que esto cambie a medida que más personas se vacunen y los estados continúen reduciendo las restricciones a las empresas.

La oficina de Tong dijo que las tarjetas falsas se ofrecen en blanco o se completan con la información de la persona. Las autoridades desconocen cuánto se han vendido estas tarjetas falsas en línea.

Los fiscales generales también pidieron a las empresas que conserven los registros de los anuncios de tarjetas fraudulentas, incluido quién colocó la lista.

De manera similar, el FBI ha estado trabajando para detener el uso de tarjetas de vacunas falsas.

“Si no recibió la vacuna, no compre tarjetas de vacunas falsas, no haga sus propias tarjetas de vacunas y no llene tarjetas de registro de vacunación en blanco con información falsa”, recomendó Tong.

“Al presentarse falsamente como vacunado al ingresar a las escuelas, transporte público, lugares de trabajo, gimnasios o lugares de culto, usted y los demás a su alrededor corren el riesgo de contraer el COVID-19 ”, advirtió el FBI.

El FBI dijo que el uso ilegal de un sello oficial del gobierno es punible según la ley federal.