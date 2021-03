Ataques racistas y disturbios civiles impulsan a hispanos a comprar armas y a aprender a usarlas

- Publicidad -

WASHINGTON DC.- El temor a ataques racistas y a los disturbios civiles están impulsando a los latinos en los Estados Unidos a comprar armas de fuego y aprender a usarlas por primera vez, lo que podría cambiar una tendencia histórica en la que una mayoría de esta comunidad ha pedido un control más estricto de armas.

Los recientes tiroteos han impulsado nuevos llamados, incluso del propio presidente Joe Biden, a aprobar reformas como la prohibición de armas de asalto tras una serie de tiroteos ocurridos en el país los últimos días.

Antes de las elecciones de 2020, una encuesta de Pew Research encontró que casi siete de cada diez votantes hispanos (68%) creían que debería haber leyes de armas más estrictas en los Estados Unidos, mientras que apenas el 24% dijo que las leyes de armas actuales son adecuadas.

Sin embargo, la encuesta encontró una marcada división entre los demócratas latinos y los republicanos, con el 80% de los demócratas hispanos a favor de leyes más estrictas, en comparación con el 42% de los republicanos hispanos.

Una encuesta separada, realizada por Latino Decisions a fines de 2019, encontró que 8 de cada 10 latinos en Texas estaba a favor de más restricciones para la venta de armas, y el 59% dijo que las leyes sobre las armas eran fundamentales para la manera en que votarían en las elecciones presidenciales.

Sin embargo, algunos latinos han informado que el interés por las armas de fuego entre los miembros de la comunidad ha aumentado como resultado de la preocupación por el aumento de ataques racistas y la ola de disturbios que se vivió el año pasado en ciudades de los Estados Unidos.

Rafael Cedillo, propietario e instructor de un negocio de seguridad de armas de fuego en El Paso, directamente al otro lado de la frontera con Ciudad Juárez, dijo que la demanda comenzó a aumentar después del tiroteo mortal en 2019 que dejó 23 muertos en un Walmart de la ciudad.

Una investigación encontró que el tirador tenía puntos de vista racistas y antiinmigrantes.

“Es triste, pero mi negocio realmente prospera después de un incidente trágico como un tiroteo”, dijo en una entrevista con LPO. “Después de la matanza de El Paso, no tenía más horas en el día para todas las personas interesadas en las clases”.

Mientras que antes del incidente de El Paso, Cedillo dijo que sus clases de armas de fuego tenían un promedio de entre 7 y 10 personas por clase, después del tiroteo, tenían un promedio de más de 30, más de la mitad de los cuales eran latinos. “Tengo mucha gente que quiere aprender a disparar, solo para poder defenderse”, agregó. “Las personas que nunca antes habían tenido armas de fuego las están comprando ahora para protegerse”.

Los comentarios de Cedillo fueron repetidos por P.B. Gómez, un mexicano-estadounidense de cuarta generación que en abril de 2020 fundó la Asociación Latina del Rifle (LRA).

“Lo que me hizo pensar en la idea de un grupo latino por los derechos de las armas fue el tiroteo en El Paso Walmart. Este horrible ataque terrorista realmente conmovió a la comunidad latina”, dijo. “Sabía que realmente iban a comenzar a explorar la posibilidad de poseer armas para defensa propia”.

El interés creció aún más, agregó Gómez, como resultado de los disturbios que se extendieron por todo Estados Unidos antes de las elecciones de 2020 como resultado de las protestas por el asesinato de George Floyd, un afroamericanos, a menos de la Policía.

“Y lo que finalmente me hizo decidir que era hora de algo como el LRA fue el malestar que dominó el país a principios de 2020, especialmente cuando los grupos de extrema derecha asaltaron la legislatura de Michigan”, dijo. “Las tasas de compradores de armas por primera vez se están disparando y quería que hubiera alguna orientación para la comunidad latina”.

Además, Gómez dijo que el reciente aumento de compradores latinos de armas forma parte de una ola más amplia de miembros de minorías que buscan protección. “Hubo una explosión de compradores a lo largo de 2020, liderada por personas negras y mujeres. Yo mismo experimenté esto. Mi tienda habitual de armas en Sacramento comenzó a verse mucho más diversa “, dijo.

En particular, este creciente número de propietarios de armas latinos no se identifican únicamente como republicanos, quienes estadísticamente tienen muchas más probabilidades de ser propietarios de armas. El LRA de Gómez, por ejemplo, se identifica como “progresista, antirracista e incluso anticapitalista”, dijo.

“Los grandes grupos armamentistas y los lugares habituales donde uno aprende sobre armas están dominados por conservadores blancos, y puede resultar hostil si no eres eso”, dijo. “Es valioso ofrecer específicamente a los latinos, sin dejar de oponerse firmemente a las actitudes hostiles de la derecha”.

“También creo que debido a que la mayoría de los latinos son demócratas, tienden a seguir la plataforma en temas de armas”, dijo, refiriéndose a las llamadas para prohibir los rifles. “Una plataforma que, en mi opinión, es extremadamente falsa y muy mal informada”.

Sin embargo, no está claro cuánto influirá el derecho de los ciudadanos a portar armas en las elecciones futuras y las iniciativas para restringir el acceso a ciertos tipos de personas o armamentos. Rafael Cedillo, por su parte, dijo que no cree que los latinos necesariamente voten en función de la posición de un candidato en particular con respecto al debate sobre las armas.

“Una cosa que he notado sobre los latinos y la comunidad hispana es que no creo que realmente nos involucremos tanto”, dijo. “Hacemos cosas y las mantenemos en privado. No veo que muchos hispanos o latinos sean político”.