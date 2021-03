Así quedan las semifinales del Preolímpico de fútbol de la Concacaf: México vs Canadá y USA vs Honduras

- Publicidad -

Finalmente ya conocemos quiénes serán los encargados de jugarse el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 por parte de la Concacaf en el torneo que se disputa en Guadalajara, Jalisco.

El líder del Grupo A, México, se jugará el ansiado boleto ante el segundo del B, Canadá, quien este jueves no pudo vencer a Honduras en el cierre de la fase de grupos.

La selección mexicana, que ganó la medalla de oro en Londres 2012, no se pierde unos Juegos Olímpicos desde Beijing 2008, por lo que querrá mantener ese paso.

Por su parte, la selección de los Estados Unidos se tendrá que medir ante el líder del Grupo B, Honduras, para definir cuál de los dos podrá poner en el calendario la justa veraniega en el lejano oriente.

Las semifinales se jugarán el próximo domingo 28 de marzo. Las acciones la abrirá el Honduras vs Estados Unidos a las 18:00 ET, 15:00 PT, mientras que el México vs Canadá arrancará a las 21:00 ET, 18:00 PT.