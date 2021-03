Lanzan campaña de donación de sangre

- Publicidad -

NEW ROCHELLE. – La pandemia de coronavirus ha dejado muchas necesidades en suspenso durante el año pasado, pero la necesidad de donaciones de sangre no ha disminuido.

La pandemia, combinada con el clima severo en gran parte del país, ha desafiado el suministro de sangre del país.

De acuerdo con la Cruz Roja, se necesitan todos los tipos de sangre, especialmente el tipo O.

En la mayoría de los estados, los donantes deben tener al menos 17 años, pesar al menos 110 libras y gozar de buena salud en general. Algunos estados permiten que los jóvenes de 16 años donen con el consentimiento de los padres.

Los donantes de 18 años o menos deben cumplir con ciertos requisitos de altura y peso.

Las campañas de donación de sangre de la Cruz Roja siguen los protocolos de seguridad del coronavirus, que incluyen controles de temperatura, distanciamiento social y cubrición facial para los donantes y personal.

En el área de New Rochelle, la Cruz Roja lanzó una campaña de donación de sangre.

Las personas pueden donar el martes 6 de abril, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en Radisson of New Rochelle, en One Radisson Plaza, New Rochelle.

Además, el jueves 8 de abril, en One Library Plaza, en Lawton Street, New Rochelle, de 12:00 del mediodía a 5:00 de la tarde.

La Cruz Roja solicitó a los donantes que programen una cita antes de llegar a la campaña.

Las citas se pueden hacer a través de la aplicación para donantes de sangre de la Cruz Roja Americana (https://www.redcrossblood.org/blood-donor-app.html), en línea en la web https://www.redcrossblood.org/give.html o llamando al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767)

La Cruz Roja está analizando todas las donaciones en busca de anticuerpos COVID-19.

Los anticuerpos pueden indicar que el sistema inmunológico de una persona desarrolló anticuerpos en respuesta a una infección por coronavirus o una vacuna.

El plasma de donaciones de sangre completa que arroja resultados positivos para niveles altos de anticuerpos de COVID-19 puede usarse en tratamientos con plasma de convalecencia para pacientes con coronavirus.

Los resultados de la prueba de anticuerpos de COVID-19 estarán disponibles para los donantes dentro de dos semanas en la aplicación de donantes de sangre de la Cruz Roja o en el portal de donantes.

Un resultado positivo de la prueba de anticuerpos no confirma la infección ni la inmunidad, según la Cruz Roja.

Para encontrar un sitio para donar sangre, pueden ingresar en la web https://c0dcb948.caspio.com/dp/72678000f40c8fb1410348b69f25.