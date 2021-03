Demi Lovato revela que ha sufrido abusos sexuales en dos ocasiones

- Publicidad -

Demi Lovato continúa haciendo interesantes revelaciones en un documental estrenado este martes en el festival South by Southwest, y confesó que cuando era adolescente sufrió de abuso sexual.

Según narró la cantante, este lamentable episodio lo sufrió cuando era una de las estrellas de Disney, en la época que Selena Gomez, Miley Cyrus y los Jonas Brothers eran las principales figuras de Disney Channel.

“Perdí mi virginidad en una violación…yo le dije: ‘oye esto no va más lejos, no quiero hacerlo de esta manera’, pero no le importó, lo hizo de todos modos. Yo lo interioricé y me dije a mí misma que yo había tenido la culpa porque fui a la habitación con él”, declaró Lovato, quien dijo que no habló de esto en ese momento, pues un escándalo de esa magnitud afectaría su imagen y la de la compañía, ya que su agresor trabajaba ahí, pero no reveló su identidad.

La artista también reveló que no fue esa la única agresión sexual que sufrió en su adolescencia, ya que también habló de otro evento que la marcó: “Me dieron una mezcla de sustancias sin mi consentimiento, tuve una sobredosis y se aprovecharon de mí”, dijo Lovato, quien ahora asegura que de todos estos eventos ha aprendido y la han convertido en mejor persona.