Cámara Baja aprueba iniciativa que abre un camino a la ciudadanía para ‘dreamers’ y portadores del TPS

- Publicidad -

WASHINGTON DC.- La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó este jueves

un proyecto de ley que incluye un camino a la ciudadanía para cientos

de miles de jóvenes que llegaron al país antes de cumplir los 18 años

y se conocen como dreamers. También incluye a titulares del Estatus de

Protección Temporal (TPS) que llevan tiempo en el país y beneficiarios

del DED, un programa similar que los ampara de la deportación y les

otorga un permiso de trabajo.

La aprobación de la iniciativa H.R. 6 -228 fotos a favor (9 de ellos

republicanos) y 197 en contra- marca un paso novedoso en las

propuestas legislativas que desde hace años intentan dar una solución

permanente a dreamers e inmigrantes amparados por el TPS, un gran

número de ellos procedentes de Centroamérica y que han vivido en EEUU

desde hace años pero solo con permisos de trabajo sin un estatus

migratorio definitivo.

“Si alguna vez cerramos la puerta a los nuevos estadounidenses,

nuestro liderazgo en el mundo se perdería”, dijo poco antes de la

votación la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, citando

palabras del expresidente Ronald Reagan.“Siempre ha sido un placer

para mí cantar las alabanzas de nuestros dreamers. Nos hacen sentir

tan orgullosos. Lo han hecho de muchas formas… Para nosotros este es

un día no solo para aprobar leyes, sino también un motivo de

celebración”, agregó.

Sin embargo, estas soluciones legislativas ocurren en momentos en que

una oleada migratoria en la frontera con México remece la política

migratoria del presidente Joe Biden, quien desde el 20 de enero ha

revertido partes clave de la política de ‘tolerancia cero’ de Donald

Trump.

La implementación de la política de Biden en la frontera se topa con

una reducida capacidad de respuesta por parte del gobierno federal

para procesar a miles de migrantes que huyen de sus países y llegan a

la frontera con México en busca de asilo.

Según datos actualizados este jueves, están en custodia de las

autoridades estadounidenses alrededor de 14,000 niños migrantes no

acompañados, lo que muestra parte de la creciente presión que hay

sobre la frontera sur.

Celebran el voto

La aprobación de ambas iniciativas en la Cámara de Representantes fue

aplaudida por organizaciones de dreamers, quienes ahora esperan que el

Senado haga lo mismo.

United We Dream (UWD) dijo que “aplaudía el voto” y que ambas

iniciativas darán la oportunidad a cientos de miles de indocumentados

iniciar un camino hacia la legalización de sus permanencias.

“Durante los últimos 30 años, los inmigrantes indocumentados han sido

sometidos a algunos de los abusos más atroces y se les ha prohibido el

acceso a los servicios básicos debido a nuestro estatus”, dijo Greisa

Martínez, directora ejecutiva de UWD.

Uniones sindicales también celebraron la aprobación de la ciudadanía

para los dreamers y trabajadores agrícolas. “Reconoce los sacrificios

invaluables que los trabajadores esenciales indocumentados han

realizado cada día para mantener a los Estados Unidos alimentados,

limpios y funcionando durante esta pandemia”, dijo Rocío Sáenz,

vicepresidenta del Sindicato Internacional de Trabajadores y Servicios

(SEIU).

“Legalizar a los trabajadores esenciales es una parte necesaria de la

recuperación de la pandemia del Covid-19. No podemos vencer al virus o

tener una verdadera recuperación económica cuando se está dejando por

fuera a millones de trabajadores esenciales y a sus familias”, agregó.

Sáenz dijo además que “nuestra salud y bienestar depende de los demás”

e instó al Senado aprobar cuanto antes estas iniciativas para ponerlas

en el escritorio de Biden y sean promulgadas

El plan

El proyecto H.R. 6 forma parte de un ambicioso plan de reforma

migratoria propuesto por Biden en enero y que abarca a los

apróximadamente 11 millones de indocumentados que viven en el país.

Biden prometió una reforma migratoria en los primeros 100 días de su

gobierno, pero los republicanos se niegan a debatir el plan en ambas

cámaras del Congreso.

La iniciativa está dirigida a legalizar la permanencia de cerca de un

millón de dreamers, quienes primero accederían a una residencia

provisional condicionada por 10 años. Al término de ese plazo optarían

a la residencia legal permanente y cinco años después serían elegibles

para la ciudadanía.

La Ley Sueños y Promesas

La Ley de sueños y promesas de 2021 (H.R. 6) permite que los dreamers,

así como personas con TPS y DED (programa similar al TPS que difiere

la deportación y otorga una autorización de empleo) califiquen para

recibir un estatus de residente permanente condicional por 10 años, al

término de los cuales podrán pedir la residencia legal permanente

(LPR) y luego la ciudadanía.