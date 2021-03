IRS recuerda a contribuyentes cómo dar seguimiento a tercer cheque de estímulo 

- Publicidad -

NORWALK.- Los contribuyentes impacientes que esperan su tercer cheque de estímulo de COVID-19 pueden utilizar la herramienta en línea Get My Payment del Internal Revenue Service (IRS).

La herramienta está disponible en la web https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment.

Con la ayuda en línea, los contribuyentes pueden realizar un seguimiento de su pago de mil 400 dólares que comenzó a llegar a la cuenta bancaria de algunos contribuyentes.

Get My Payment se actualiza a diario, generalmente de la noche a la mañana, y es un medio para evitar que los contribuyentes inunden las líneas telefónicas del IRS preguntando dónde está su cheque de estímulo.

Los funcionarios señalaron que aquellos que trabajan con los teléfonos no tienen ninguna información que no esté incluida en el sitio web del IRS.

Para verificar el estado, uno simplemente tiene que ir al sitio web, ingresar su número de Seguro Social, fecha de nacimiento, dirección y código postal.

Una vez dentro de Get My Payment, la persona podrá monitorear el estado de su pago. Le dirá que se ha procesado un pago con una fecha de pago disponible o que es elegible, pero no se ha procesado un pago y no hay una fecha disponible.

El primer lote de pagos se envió por depósito directo el viernes 12 de marzo, con lotes adicionales de pagos programados para enviarse en las próximas semanas mediante depósito directo o por correo como cheque o tarjeta de débito.

El IRS señaló que el primer y segundo pagos de impacto económico ya no aparecen en Get My Payment.

Según el IRS, aquellos a quienes se les dice que el estado no está disponible, podría ser porque la agencia aún no ha procesado el pago o no es elegible para recibir un cheque de estímulo.

Los contribuyentes que ganan menos de 75 mil dólares por año o las parejas que declaran sus impuestos conjuntamente y ganan menos de 150 mil combinados son elegibles para recibir el pago de mil 400 dólares.

Si bien todavía hay algunos problemas que resolver, el IRS está instando a los contribuyentes a tener paciencia y dijo que los cheques definitivamente aún están en camino.

El comisionado del IRS, Chuck Rettig, comentó que “aunque la temporada de impuestos está en pleno apogeo, los empleados del IRS nuevamente trabajaron las veinticuatro horas del día para brindar ayuda rápidamente a millones de estadounidenses que luchan por hacer frente a esta pandemia histórica”.