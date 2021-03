Buscan que más personas de minorías hagan examen de servicio civil de la policía

- Publicidad -

PORT CHESTER.- El condado de Westchester llevará a cabo un examen de servicio civil para los oficiales de policía por primera vez en cinco años, y está realizando un esfuerzo especial para alentar a que más personas de color tomen el examen y sigan una carrera policial.

El ejecutivo del Condado, George Latimer, manifestó que el Departamento de Seguridad Pública se comunicará con diversas comunidades y organizaciones este mes para aumentar la conciencia sobre el próximo examen.

El examen se llevará a cabo el 15 de mayo o el 16 de mayo.

La fecha límite para presentar la prueba es el lunes 29 de marzo.

Los detalles están disponibles en Uniform Service Exams, en la web https://humanresources.westchestergov.com/civil-service-exams/uniform-service-exams, y en los Civil Service Exam Announcements, en https://exams.westchestergov.com/webexam/PE/listOpenToAllExams.htm.

“Es más importante que nunca que nuestros departamentos de policía reflejen la diversidad de las comunidades a las que sirven. Ese es un mensaje que hemos escuchado constantemente en un año en el que la reforma y la reinvención de la policía han sido una prioridad absoluta. El objetivo de aumentar la diversidad de nuestros departamentos de policía comienza con tener un grupo diverso de solicitantes que tomen esta prueba”, agregó Latimer.

El examen, que será administrado por el Departamento de Recursos Humanos del Condado, resultará en una lista de candidatos a oficiales de policía elegibles para el Departamento de Seguridad Pública del condado de Westchester, las ciudades de Rye y Peekskill, y todos los pueblos y aldeas del Condado.

Latimer dijo que la Policía del Condado y el Departamento de Recursos Humanos compartirán información con una variedad de organizaciones para ayudar a garantizar que un grupo diverso de solicitantes tome el examen.

Estos incluyen grupos comunitarios, lugares de culto, agencias sin fines de lucro, universidades locales, bibliotecas y centros de empleo.

“En una carrera como agente de la ley, tienes la oportunidad de aprender y crecer como persona. Le brinda la oportunidad de hacer una diferencia positiva en las comunidades a las que sirve, lo que le permite convertirse en un faro de luz para muchos”, declaró el sargento Paul Hood (retirado) del Departamento de Policía de Sleepy Hollow y presidente de la Westchester Rockland Guardians Association.

Matthew Lewis, un detective de la policía del condado de Westchester, también alentó a los hombres y mujeres jóvenes de color a que tomen el próximo examen. Lewis tenía el ojo puesto en una carrera en los medios deportivos cuando estaba en la universidad, pero tomó un examen policial después de que un reclutador del departamento de policía conversó con él en el campus.

“Tengo mi título en radiodifusión y tomé el examen policial como un Plan B. El Plan B se convirtió en el Plan A”, dijo Lewis. Nunca miró atrás ni se arrepintió de su elección.

“Me encanta lo que hago y no tendría 27 años si no lo hiciera. Aconsejaría a cualquiera que eche un vistazo a una carrera policial. He tenido una carrera muy gratificante y, como hombre afroamericano, sé que he marcado la diferencia ”, dijo.

Los esfuerzos de reclutamiento y alcance de Westchester incluirán presentaciones del personal de la policía del Condado que pueden tener lugar en persona, cuando sea posible, y por videoconferencia para llegar a la mayor cantidad de personas posible.

El Condado y la policía de Westchester también están utilizando sus canales de redes sociales para difundir las noticias sobre la prueba.

El comisionado Thomas A. Gleason señaló que la prueba solo se administra una vez cada cuatro años en promedio. Debido a la pandemia de COVID-19, la prueba no se pudo realizar como estaba planeado en 2020.

Alentó a cualquiera que esté considerando una carrera policial a no perder la oportunidad.

REQUISITO DE LA PRUEBA

– Todos los candidatos para el examen deben ser residentes legales del Condado de Westchester en el momento de la prueba y durante al menos un mes antes de la misma.

– Los candidatos deberán presentar prueba de residencia cuando se solicite.

– Los solicitantes no deben haber cumplido 35 años en la fecha del examen; se hacen excepciones para las personas con servicio militar.

– Se requiere un diploma de escuela secundaria o equivalente.

– Se requiere la ciudadanía estadounidense para ser nombrado oficial de policía.