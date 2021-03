Revela nuevo estudio: Economía de CT se beneficiará gracias a pruebas de COVID-19 en el trabajo

- Publicidad -

NORWALK.- Un nuevo estudio muestra que 95 millones de estadounidenses, o el 60% de la fuerza laboral, no pueden trabajar de forma remota, y aumentar las pruebas de COVID-19 en el trabajo beneficiaría a la economía.

En Connecticut, el 59.6% de los trabajos no se pueden realizar de forma remota.

Si bien las vacunas son la ruta definitiva para volver a la normalidad, los problemas logísticos y las nuevas variantes significan que el virus puede estar aquí más tiempo de lo que los expertos anticiparon.

Para que la economía funcione ahora, los datos sugieren que es vital que los empleadores aumenten las pruebas de COVID-19 en el trabajo y en el hogar para que los empleados se mantengan saludables, de modo que sus negocios permanezcan abiertos.

Los US Drug Test Centers publicaron esta semana un informe llamado Impact of Employer COVID-19 Testing on Jobs by State, después de analizar datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos sobre la pérdida de empleos de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, y el porcentaje de empleos en cada Estado que no se puede hacer de forma remota.

Estos son los hallazgos claves del estudio:

– En Connecticut, se perdieron 60 mil 445 puestos de trabajo en 2020, una disminución del 5.9% y se prevé que los servicios de educación y salud experimenten el mayor regreso en 2021, con un retorno del 10-15% de los puestos de trabajo.

– En 48 de 50 estados, al menos el 50% de todos los trabajos no se pueden realizar de forma remota.

– Los cinco estados con el mayor porcentaje de trabajos que no se pueden realizar de forma remota incluyen: Vermont (74,5%), Nebraska (74,2%), Carolina del Sur (72,8%), Washington (72,7%), Colorado (71,9%). Mississippi tiene el más bajo con un 37.5%.

– La industria del ocio y la hostelería sería la que más se beneficiaría del aumento de las pruebas en el trabajo, ya que el 87% de los trabajos no se pueden realizar de forma remota. Seguido de la construcción (83%), comercio, transporte y servicios públicos (74%), otros servicios (69%) manufactura (64%) y servicios de educación y salud (51%). La industria financiera tiene la más baja con un 22%.

– Un total de 48 de los 50 estados perdieron empleos en 2020, liderados por Hawai, Nueva York y Michigan, todos con una caída de dos dígitos. Idaho y Utah experimentaron un crecimiento cada uno de menos de un punto porcentual.

Para mayor información sobre el estudio de los Los US Drug Test Centers pueden visitar la web https://www.usdrugtestcenters.com/research-articles/18/where-covid-19-screening-could-help-get-people-back-to-work.html.

El autor del estudio es Jonathan Baktari, gerente y director ejecutivo de los US Drug Test Centers.