El patrimonio neto del príncipe Harry y Meghan Markle te dejará asombrado

El príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron oficialmente como miembros principales de la Familia Real el año pasado en marzo, anunciando que estaban trabajando para volverse financieramente independientes.

El duque y la duquesa de Sussex, que se encontraron con una serie de obstáculos y se enfrentaron a complicaciones derivadas de la pandemia en curso, ahora están aprovechando su estatus de celebridades para ganar dinero y reforzar lo que tienen actualmente.

Poco después de su partida, el príncipe Charles asumió la responsabilidad de hacerse cargo de los gastos de su hijo y su nuera, que Forbes estima en unos US800,000 al año.

La pareja, después de que el apoyo financiero de la Corona se cerró abruptamente, se basó en gran medida en la herencia estimada de US$ 10 millones que Harry recibió de su difunta madre, según Forbes.

La ex estrella de ‘Suits’ contribuyó con un estimado de US$ 2 millones en ganancias después de impuestos por su trabajo en el mundo del espectáculo.

La pareja compró una propiedad de US$ 14.7 millones en Montecito en agosto de 2020. Pusieron US$ 5 millones y ahora tienen una hipoteca de casi US$ 10 millones. Harry y Meghan también reembolsaron la Subvención Soberana por los US$ 3 millones gastados para remodelar Frogmore, que sigue siendo su hogar familiar en el Reino Unido. Eso deja al príncipe Harry y Meghan con una fortuna sorprendentemente modesto de aproximadamente $ 5 millones, al menos por ahora.

El patrimonio neto de Harry y Meghan, incluido el capital de su mansión Montecito, es de aproximadamente US$ 10 millones. El contrato de podcasting de tres años de Spotify con el príncipe Harry y Meghan podría valer entre US$16 y US$18 millones.

Los dos también firmaron un lucrativo contrato de cinco años y US$ 100 millones con Netflix, firmado en septiembre de 2020, para producir documentales, docuseries, largometrajes, programas con guión y programación infantil.

El nieto de la Reina habló en una cumbre privada de JP Morgan en Miami en febrero de 2020, que supuestamente recaudó US$ 1 millón.

El año pasado, en junio, contrataron a la Agencia Harry Walker, con sede en Nueva York, para aumentar los compromisos de conferencias. Es la misma agencia que representa a Obama, Bill y Hillary Clinton, Lin-Manuel Miranda y Stacey Abrams.

La suma de la fortuna e ingresos netos de los duques de Sussex suma actualmente unos US$126 millones.

Por otro lado, la Reina tiene un patrimonio neto de US$ 500 millones, según el último recuento de Forbes en 2019, mientras que el valor combinado de las tenencias de British Monarch con Crown Estate, el Ducado de Lancaster (un fideicomiso de bienes raíces) , tenían un valor estimado de US$ 25 mil millones, según el informe.

Queda claro que el duque y la duquesa de Sussex se han embarcado en una aventura en Hollywood, y no regresarán como miembros trabajadores a tiempo completo de la familia real británica.