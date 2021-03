Aumento de las muertes por sobredosis impulsa necesidad de más financiación y nuevas soluciones

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Un paquete de ayuda de COVID-19 de 1.9 billones de dólares, que enfrenta una votación del Senado de los Estados Unidos, incluye fondos para que los estados y las comunidades locales aborden la salud del comportamiento y la adicción, después de las muertes por sobredosis de drogas de nivel récord en todo el país reportadas en 2020.

En una mesa redonda virtual, celebrada el lunes pasado, con proveedores de tratamiento y prevención de adicciones de Connecticut, el senador federal Richard Blumenthal manifestó que espera que el dinero adicional ayude a impulsar los esfuerzos sobre el terreno.

Los expertos en trastornos por uso de sustancias de Connecticut advirtieron desde el principio que la pandemia de COVID-19 podría empeorar la epidemia de opioides en curso y las sobredosis fatales relacionadas.

Ahora, casi un año después de la pandemia, están descubriendo que eso es cierto.

Los datos estatales muestran que, para diciembre, casi mil 360 personas murieron por una sobredosis de drogas en 2020, aproximadamente un aumento del 13% con respecto al año anterior.

“Con estos números, nos estamos acercando esencialmente a cerca de cuatro muertes por intoxicación accidental al día”, declaró James Gill, médico forense del Estado.

Sustancias nuevas y emergentes como la xilacina, un tranquilizante para animales; el flualprazolam, una benzodiazepina de diseño, y la eutilona, ​​un estimulante sintético, se mezclan cada vez más con otras drogas y se manifiestan en desenlaces fatales.

“El mercado de las drogas ilícitas está tan corrupto y es tan volátil en este momento que es realmente peligroso, y creo que debemos difundir el mensaje de que si estás comprando drogas ilícitas en la calle, probablemente no sea lo que crees que es”, comentó Robert Lawlor.

Lawlor es un oficial de inteligencia de drogas en el New England High Intensity Drug Trafficking Area, bajo la Office of National Drug Control Policy.

Se unió a otros en la reunión virtual del lunes pasado para compartir las formas en que el Estado podría prevenir las muertes por sobredosis en el futuro.

Mark Jenkins, director ejecutivo de la Greater Hartford Harm Reduction Coalition, dijo que la pandemia ha hecho que sea más difícil realizar actividades de extensión y programas de la misma manera que lo hacían antes.

Muchos proveedores han tenido que reducir los servicios en persona debido a las preocupaciones de seguridad del coronavirus para los visitantes y el personal, así como a los problemas logísticos que se derivan de las pautas de cuarentena.

A pesar de los obstáculos creados por la pandemia, los programas de prevención y tratamiento han encontrado formas de brindar tratamiento asistido por medicamentos a las personas mediante la entrega en camionetas móviles.

Los entrenadores de recuperación se están conectando con los sobrevivientes de sobredosis por teléfono, los proveedores de salud han aprovechado la telesalud para brindar atención a las personas y las reuniones de apoyo para la recuperación se llevan a cabo virtualmente cuando las reuniones en persona no son posibles.

Los proveedores y defensores están de acuerdo en que las circunstancias no son ideales, pero Maria Coutant-Skinner, directora ejecutiva del McCall Center for Behavioral Health en Torrington, dijo que espera que estas estrategias puedan evitar que la epidemia de adicción empeore mientras continúa la pandemia de COVID-19. y después de que termine.

Si una persona tiene problemas con la adicción o con la salud mental, puede comunicarse con con la línea ACTION al 1-800-467-3135 o al 211.

Action Line cuenta con el apoyo del Department of Mental Health and Addiction Services y United Way of Connecticut.