Protagonista de ‘Matilda’ se sintió víctima de acoso sexual desde los 6 años

Mara Wilson, la inolvidable protagonista de la película ‘Matilda’, entre otros filmes infantiles, reveló que ella fue víctima de acoso sexual, pero por parte de los medios y del público.

La actriz que saltara a la fama con cintas como ‘Matilda’, ‘Milagro en la calle 34’ o ‘Mrs.Doubtfire’ reveló en el periódico The New York Times lo difícil que fue para ella enfrentar el acoso sexual dese que tenía 6 años: “Me preguntaban los reporteros si tenía novio, que si qué pensaba del arresto de Hugh Grant por ser sorprendido con una prostituta, que quién era el actor más sexy. Fue lindo cuando niños de 10 años me decían que estaban enamorados de mí, pero no cuando lo hicieron hombres de 50 años”.

Mara Wilson confesó que fue traumático para ella que antes de cumplir 12 años había imágenes de ella en sitios webs de fetichismos con photoshop en pornografía infantil: “Me sentí avergonzada” comentó.

“Hollywood ha decidido abordar el acoso de la industria, pero nunca fui acosada sexualmente en un set de filmación. Mi acoso sexual siempre vino a manos de los medios y del público”, confesó Wilson.