Stamford Health quiere vacunar a 3 mil personas al día

STAMFORD.- A medida que comenzaba el 2021 y la distribución de vacunas empazaba, muchas personas tenían una pregunta general en sus mentes: cómo y cuándo se vacunarán.

Al mismo tiempo, los proveedores han tenido que lidiar con otra pregunta: ¿Cuál es el mejor enfoque para esta tarea histórica y monumental?.

Para Stamford Health en Connecticut, el camino a seguir era claro: aprovechar las asociaciones existentes con la ciudad de Stamford, las organizaciones comunitarias y el Estado para distribuir las tan esperadas vacunas.

El sistema de salud ha estado compartiendo datos e información con la ciudad de Stamford durante la pandemia, incluidas las tasas de positividad, las hospitalizaciones y otras métricas clave, declaró Kathleen Silard, directora ejecutiva de Stamford Health.

Stamford Health y la Ciudad trabajaron en colaboración para establecer sitios de prueba y, en los últimos meses, también trabajaron juntos para establecer sitios de vacunación, incluido uno en un antiguo hospital en el campus de Stamford Health.

“La colaboración con la Ciudad realmente es unir nuestros recursos, porque sabemos, juntos somos mejores”, indicó Silard.

El sistema de salud comenzó a vacunar a los trabajadores de la salud, los socorristas y otros trabajadores esenciales elegibles el 17 de diciembre, cuando el Estado se encontraba en la Fase 1a del lanzamiento de la vacuna.

El 18 de enero, comenzó a vacunar a las personas mayores de 75 años y recientemente agregó a la lista a las personas mayores de 65 años, como parte de la Fase 1b del lanzamiento.

Hasta ahora, el sistema de salud ha administrado alrededor de 27 mil vacunas y está promediando entre 750 y 930 dosis diarias, comentó Silard.

Pero Stamford Health tiene planes ambiciosos para triplicar este número.

El sistema de salud planea abrir un sitio nuevo, mucho más grande, alrededor del 1º de marzo, lo que permitirá al proveedor administrar hasta 3 mil dosis por día, dijo.

Pero poner la vacuna en los brazos de la gente no está exento de desafíos.

La disponibilidad de vacunas ha sido uno de los mayores obstáculos que ha enfrentado el sistema de salud, pero trabajar en estrecha colaboración con el gobernador, Ned Lamont y su equipo ha ayudado al sistema a obtener las dosis y los recursos que necesita, precisó Silard.

Aparte de la incertidumbre con la disponibilidad de las vacunas que desde entonces ha pasado a un segundo plano, Stamford Health está abordando un problema más intratable: la vacilación de las vacunas y la inequidad en la salud.

Ambas presentan una barrera formidable para su objetivo de vacunación de 3 mil al día, de acuerdo con el sistema de salud.

Para ayudar a combatir las dudas sobre la vacuna, Stamford Health está llevando a cabo programas de divulgación, que incluyen la creación de paneles con personas que ya han recibido la vacuna para hablar sobre su experiencia, explicó Silard.

El sistema también participa en las llamadas de Zoom semanales del alcalde de Stamford, David Martin, para educar más al público sobre la vacuna.

Según los funcionarios, la pandemia de COVID-19 arrojó una luz dura sobre las disparidades de salud existentes en el país, y las personas de grupos raciales minoritarios y poblaciones de bajos ingresos tienen más probabilidades de contraer la enfermedad y morir a causa de ella.

Stamford Health ha creado un grupo de trabajo, que incluye miembros del sistema de salud, funcionarios de la Ciudad y miembros de la organización comunitaria de salud Vita, para garantizar que las vacunas se administren de manera equitativa, dijo Silard.

Además, el sistema de salud se está asociando estrechamente con la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) y Building One Community, una organización que trabaja con la comunidad indocumentada, para enfocar los esfuerzos de administración de vacunas en las poblaciones desatendidas.

Building One Community ha desarrollado una gran confianza con una población que normalmente duda en utilizar los servicios de atención médica, apuntó Anka Badurina, directora ejecutiva de la organización.