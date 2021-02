Prince Royce preocupado por perder anticuerpos tras haberse enfermado de Covid-19

- Publicidad -

Prince Royce está feliz por su participación en los premios ‘Lo Nuestro’ junto a Natti Natasha, pero confesó estar preocupado por estar perdiendo anticuerpos después de haberse recuperado de covid-19.

El conocido como ‘el príncipe de la bachata’ en entrevista para ‘El Gordo y la Flaca’ comentó: “Yo me hice la prueba cuando me dio el covid-19 y tenía (anticuerpos), me la hice luego a los tres meses y aunque tenía eran pocos. Hace una semana me hice un examen más detallado, y aunque estoy esperando los resultados, me dijero que me tengo que cuidar porque es posible que no tenga”.

En junio del año pasado, el intérprete dio positivo a covid-19, y ya recuperado donó plasma en el mes de septiembre, aprovechando que todavía tenía los anticuerpos elevados. Ahora Prince Royce dice que extremará los cuidados para evitar otro contagio.