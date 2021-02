Cantante acusa a Vicente Fernández por acoso sexual

- Publicidad -

La cantante Lupita Castro asegura haber sido víctima de acoso sexual por parte de Vicente Fernández, y está escribiendo un libro en donde presentará pruebas de su acusación.

Lupita a través de un video compartido en sus redes sociales dijo: “Vicente Fernández a mí me acosó durante mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante, no me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora”.

La intérprete asegura que hace 8 meses que comenzó a escribir el libro, y dijo presentará pruebas irrefutables de lo que, según ella, Fernández le hizo: “Tengo datos, fechas y todo. He sufrido mucho. He sufrido muchos años callándolo, pero ya no, ya no lo voy a callar”.

Lupita Castro concluyó: “Yo también tengo poder, el poder de Dios, el poder de la palabra. Gracias amigos, nos vemos pronto”.