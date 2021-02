Acusan a Pamela Anderson de destruir una familia

- Publicidad -

La ex pareja del flamante nuevo esposo de Pamela Anderson, acusa a la actriz y modelo de haber destruido su familia, y revela que antes de ser guardaespaldas de la famosa, se desempeñaba como albañil.

Una mujer de nombre Carey reveló al tabloide Daily Mail que su ex marido Dan Hayhurst conoció a Pamela cuando él hacía unas remodelaciones en la propiedad que la artista tiene en Ladysmith, Vancouver, y los acusa de haber iniciado una relación, aún cuando Pamela sabía que Dan tenía pareja y criaban 3 hijos, uno de ella y dos de él de una relación anterior.

Carey narró que con pretexto de la cuarentena, Hayhurst se comenzó a quedar a dormir en casa de Anderson: “Al principio él lo negó, pero cuando directamente le pregunté si se estaba acostando con Pam, me respondió: ‘Lo único que voy a decir es que he cruzado una línea’, me pidió tiempo para aclararse así que dejé que siguiera haciendo lo que hacía y para entonces ya no había vuelta atrás”.

Esta mujer también dijo que ella conocía a Pamela, que había ido a cenar con ella alguna vez, y que su hija había trabajando también para ella: “No lo podía creer”, confesó.