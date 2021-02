Protestan para pedir a legisladores que amplíen acceso de HUSKY para indocumentados

- Publicidad -

STAMFORD.- Defensores de la salud, grupos de los derechos de los inmigrantes, miembros de la comunidad y legisladores se reunieron virtualmente el lunes pasado para anunciar la introducción de un proyecto de ley para expandir el acceso de HUSKY a los residentes de Connecticut, sin importar su estatus migratorio.

Además, lanzaron la campaña HUSKY 4 Immigrants.

Si se aprueba, el proyecto de ley proporcionaría cobertura médica HUSKY a todos los residentes del estado de CT, independientemente de su estatus migratorio, que de otra manera cumplen con los criterios de elegibilidad.

En Connecticut, aproximadamente 130 mil inmigrantes indocumentados llaman hogar a Connecticut y contribuyen con 145 millones de dólares en impuestos estatales y locales cada año.

Sin embargo, los inmigrantes indocumentados no son elegibles para la cobertura HUSKY.

Sin un número de seguro social, las aseguradoras privadas niegan la cobertura a los inmigrantes indocumentados y no son elegibles para los planes de Access Health CT, así como para Medicaid, Medicare y otros programas estatales y federales.

El acceso a la atención médica es vital, especialmente durante una pandemia, que ha afectado de manera desproporcionada a las poblaciones de inmigrantes en todo el país.

Connecticut tiene la responsabilidad de garantizar que todos sus residentes tengan cobertura médica, indicaron los defensores.

En la reunión participaron los organizaciones miembros de la HUSKY 4 Immigrants Coalition, entre ellas, CT Students for a Dream, Universal Health Care Foundation of Connecticut, Semilla Collective, CT Immigrant Rights Alliance, CT Citizens Action Group, Protect Our Care CT, CT Working Families Party, Medicaid for All CT, Planned Parenthood Votes! CT, además de los representantes estatales Jillian Gilchrest, Tammy Exum y Kate Farrar, y el senador Derek Slap.

En la reunión virtual., los defensores compartieron sus historias de falta de acceso a la atención médica en Connecticut y se unieron para lanzar una campaña de que pide la expansión de HUSKY a todos los residentes de Connecticut.

Katia Daley, organizadora de campañas de atención médica y miembro de CT Students for a Dream, apuntó que “especialmente en medio de una pandemia que ha causado la muerte de más de 417 mil personas en los Estados Unidos, el acceso a la cobertura de atención médica es esencial. Los legisladores de Connecticut tienen la responsabilidad de aprobar un proyecto de ley que brinde cobertura de atención médica a todos los residentes de Connecticut, independientemente de su estado migratorio, y poner fin a esta actual crisis de salud pública”.