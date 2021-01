EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Pruebas gratuitas de COVID-19

Las pruebas gratuitas de COVID-19 siguen estando disponibles para la comunidad.

Las personas pueden visitar el estacionamiento de la Stamford High School Hillandale , operado por Sema4, de lunes a viernes, de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche, y todos los domingos, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Además, pueden visitar la Stamford Fire HQ, en 629 Main Street, Operado por el Community Health Center (CHC), los viernes, de 10:30 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para obtener información relacionada con los sitios de prueba de COVID-19 en Stamford, pueden llamar al 203-977-4140, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Para obtener la lista más actualizada de ubicaciones de pruebas en Stamford, pueden ingresar a la web https://www.stamfordct.gov/public-safety-health-welfare/pages/covid-19-testing.

Taller sobre privacidad de los datos

La organización SCORE Fairfield County brindará de manera gratuita el taller virtual Why it Should be a Top Priority for Your Small to Medium-Size Business (Por qué debería ser una prioridad máxima para su pequeña y mediana empresa), el jueves 28 de enero, de 2:00 a 3:00 de la tarde.

De acuerdo con los promotores, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) deben hacer de la privacidad de los datos una prioridad más alta en el ecosistema digital cada vez más interconectado.

Los presentadores serán Kristin Judge, y Darren Guccione, quienes discuten temas relacionados con la ciberseguridad, la privacidad, la gobernanza de datos y la ética digital.

En este seminario web, los participantes aprenderán algunas de las regulaciones de privacidad de datos que afectan a las pequeñas y medianas empresas en la actualidad, las responsabilidades y pasivos potenciales creados por estas regulaciones y cómo las PYMES pueden tomar medidas proactivas para cumplir con regulaciones complejas.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://readytalk.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1407434&tp_key=a660877b7f&sti=scoreeventpage.

Para mayor información, pueden llamar al 203-831-0065 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Programa comunitario de carreras

La organización Spanish Community of Wallingford (SCOW) lanzó un programa comunitario de carreras dirigido para niñas estudiantes de 6º a 8º grado que les gusta correr.

La organización anima a los padres de familia que inscriban a sus hijas para formar parte de un grupo de jóvenes de carrera.

Para inscribir a las estudiantes pueden llamar a la a SCOW al 203-265-5866 antes del viernes 29 de enero.

Cómo solicitar DACA por primera vez

El miércoles 27 de enero, de 7:00 a 8:00 de la noche, el Community Resource Center de Mamaroneck, a través de su Community Justice Program llevará a cabo un taller en donde expertos explicarán cómo solicitar el Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) por primera vez y cuáles son los requisitos que el joven inmigrante necesita para obtener el beneficio migratorio.

Para participar, pueden ingresar a Zoom. El Meeting ID es 912 2467 9222. El passcode es 330897.

Perdón de préstamos del Paycheck Protection Program

El Women’s Business Development Council of CT (WBDC) llevará a cabo un seminario web llamado Paycheck Protection Program Loan Forgiveness (Perdón de préstamos del Paycheck Protection Program).

De acuerdo con los promotores, las asesoras comerciales de WBDC, Sherry Konwerski y Beth Scarborough, darán a conocer los pasos que necesita para solicitar el perdón de los préstamos del Paycheck Protection Program .

Según los expertos la Economic Aid Act recientemente publicada ha realizado algunos cambios positivos en el perdón de los prestamos del programa, por lo que es importante que las personas estén actualizadas sobre el tema.

El seminario web se brindará el viernes 29 de enero, de 12:00 del mediodía a 1:00 de la tarde.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://ctwbdc.org/class-listings/accounting-finance-classes/pppforgiveness/.