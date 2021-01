Padres de familia exigen mejor limpieza de autobuses escolares con desinfectantes

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Decenas de padres de familia y líderes de organizaciones comunitarias realizaron una protesta en 140 Middletown Avenue, en oposición al primer día de clases en persona de las escuelas públicas de New Haven, desde que comenzó la pandemia de COVID-19.

A pesar de los planes para bloquear los autobuses que salían temprano para buscar a los niños para llevarlos a las escuelas, los manifestantes se separaron y dejaron pasar los autobuses después de las solicitudes de los oficiales de policía.

Nadie fue arrestado.

El motivo de la protesta de los padres de familia fue para exigir mejor limpieza de los autobuses escolares con desinfectantes, con el fin de que los niños no se contagien con el COVID-19

“No he visto a nadie limpiar un autobús, no sabemos si esas unidades de transporte están desinfectadas o no. La salud de nuestros hijos está en juego”, señaló Catherine John, organizadora principal de Black and Brown United in Action.

John planeó la protesta con la presidenta del equipo de padres de la Ciudad, Nijija-Ife Waters, como una adición más abierta a la solicitud de Waters de que los padres y maestros llamen por enfermedad a la escuela remota y en persona el martes pasado.

A partir del martes, los estudiantes de prekínder a tercer grado tienen la opción de asistir a clases en persona cuatro días a la semana.

Los estudiantes de cuarto y quinto grado tienen la opción de recibir clases en persona dos veces por semana.

Algunos estudiantes con discapacidades, así como los estudiantes de inglés en el programa “Recién llegados”, también tendrán opciones en persona.

La mayoría de los testimonios en la reciente reunión de la Junta de Educación se oponían a reabrir las escuelas antes de que todo el personal escolar pudiera recibir una vacuna.

Cuatro de los siete miembros de la junta directiva de educación decidieron seguir adelante con la reapertura, después de escuchar el consejo de los profesionales médicos de que la reapertura para grados inferiores, con las medidas de precaución establecidas, sería seguro.

Dado que las formas anteriores de protesta no habían tenido éxito, John y Waters planearon alinear sus autos a las 4:50 de la mañana, frente a las dos entradas al campus de la compañía de autobuses First Student como un acto de desobediencia civil.

Solo se lo dijeron a algunos compañeros activistas con la esperanza de adelantarse a la acción policial y del distrito.

“Se trata de mostrarle al distrito que hablamos en serio”, dijo Waters.

Sin embargo, cuando llegaron los manifestantes, también había una patrulla de la policía.

El sargento Martin Feliciano dijo que First Student había contratado a un oficial del Departamento de Policía de New Haven para vigilar el campus a partir del viernes.

La compañía tuvo robos de baterías de vehículos estacionados en los sitios de New Haven y Hamden por valor de25 mil dólares.

Cuando llegó Feliciano vio que la protesta comenzaba a fusionarse y pidió refuerzos.

Llegaron otros dos oficiales. Feliciano se quedó en una entrada y persuadió a los manifestantes para que movieran el auto que bloqueaba ese lado. Los otros oficiales pidieron a los que tenían carteles en la otra entrada que se separaran cada vez que un autobús estaba listo para partir. El guardia de seguridad presente en First Student, Anthony Fox, dijo que escuchó el lunes por la noche de la gerencia de First Student que los manifestantes podrían reunirse afuera del estacionamiento del autobús el martes por la mañana.