Propuesta otorgaría a las familias pobres y de clase media de CT la mayor exención fiscal en años

NEW HAVEN.- Las familias de ingresos bajos y medios con niños recibirían la mayor exención de impuestos estatal sobre la renta en casi una década, bajo una nueva propuesta que presentará esta semana el nuevo copresidente del panel de redacción de impuestos de la legislatura.

El nuevo crédito tributario por hijos propuesto por el representante Sean Scanlon, demócrata de Guilford, inyectaría entre 150 y 450 dólares a los hogares que ganan alrededor de 203 mil dólares o menos durante su primer año, dependiendo de la cantidad de hijos que tenga cada familia.

Se incrementaría gradualmente durante los próximos tres años, enviando entre 600 y mil 800 dólares a los hogares del mismo grupo de ingresos una vez que se haya implementado por completo en el cuarto año.

Siguiendo el modelo del crédito tributario federal por hijos, el programa estatal también estaría disponible para los hogares que ganan entre 203 mil y 682 mil dólares, aunque su alivio se reduciría en una escala móvil proporcional a los ingresos.

“El costo de criar niños en Connecticut está creciendo, y está aumentando en un momento en el que, históricamente, no hay mucho crecimiento salarial correspondiente”, indicó Scanlon, quien comenzó su primer mandato a principios de este mes como copresidente del Comité de Ingresos, Fianzas y Finanzas.

“La carga fiscal ya está desproporcionada contra las personas que pertenecen a la clase media”, agregó Scanlon, quien agregó que teme que el sistema fiscal estatal y municipal de Connecticut desaliente a las parejas jóvenes a formar una familia en el Estado.

El impuesto sobre la renta de Connecticut comenzó en 1991 como un gravamen fijo, con la mayoría de los ingresos gravados al 4.5 por ciento, pero con el tiempo evolucionó a siete tasas que van del 3 al 6.99 por ciento.

Los críticos señalan que los estados vecinos claves como Nueva York y Nueva Jersey gravan a los que más ganan con tasas más altas: 8.82 por ciento y 10.75 por ciento, respectivamente.

El alivio para la clase media de Connecticut se había centrado durante años en otro crédito, uno que reembolsaba a los hogares una parte de sus pagos de impuestos locales a la propiedad.

Lanzado en 1996 a $ 100 por hogar elegible, creció constantemente a 500 dólares en 2006.

Pero a partir de 2011, los funcionarios estatales redujeron constantemente la desgravación fiscal de la clase media para cerrar un déficit presupuestario tras otro.

El crédito fiscal a la propiedad se redujo de 500 a 200 dólares, se limitó solo a las personas mayores o a hogares con niños, y se endurecieron las pautas de elegibilidad de ingresos.

El programa que proporcionó 365 millones de dólares al año en desgravaciones fiscales para la clase media hace una década ahora ofrece 63 millones de dólares al año.

Un análisis estatal de diciembre de 2014 que detalló cómo las cargas fiscales se pueden transferir fácilmente, como el hecho de que un propietario construya los gastos de impuestos a la propiedad en el alquiler cobrado a los inquilinos, encontró que los hogares que ganan menos de 48 mil dólares anualmente gastan efectivamente casi el 24 por ciento de sus ganancias en impuestos estatales y municipales.

En comparación, un hogar que ganaba 200 mil dólares pagaba el 10.5 por ciento, mientras que uno que ganaba un poco más de 2 millones de dólares pagaba el 6.5 por ciento.

Connecticut Voices for Children, un grupo de expertos en políticas y un grupo de defensa de los niños con sede en New Haven, propuso un crédito fiscal para niños en diciembre como parte de una reforma fiscal más amplia diseñada para transferir hasta 1.4 mil millones de dólares en cargas fiscales anuales estatales y municipales de los pobres de Connecticut a los hogares de ingresos medios a los más ricos.

Scanlon dijo que quería apuntar a un alivio más modesto pero aún significativo con la esperanza de convertir algo en ley este año.

Su propuesta aún debe ser revisada por la Oficina de Análisis Fiscal no partidista de la legislatura, pero el legislador de Guilford estima que el nuevo crédito por cuidado infantil le costaría al estado 112 millones de dólares en su primer año, 225 millones en el segundo, 337 millones en el tercero y casi 450 millones una vez implementado completamente.

Eso aún podría representar un desafío para el nuevo presupuesto estatal de dos años.