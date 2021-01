Biden propondrá una ruta de ciudadanía de 8 años para indocumentados

- Publicidad -

STAMFORD.- El presidente Joe Biden planea presentar un amplio proyecto de ley de inmigración en los primeros días de su administración, con la esperanza de proporcionar un camino de ocho años hacia la ciudadanía para aproximadamente 11 millones de personas que viven en los Estados Unidos sin estatus legal, un cambio masivo con respero a las duras políticas de inmigraciónde de la administración Trump.

La legislación encamina a Biden a cumplir una importante promesa de campaña importante para los votantes latinos y otras comunidades de inmigrantes después de cuatro años de políticas restrictivas y deportaciones masivas del ex presidente Donald Trump.

Proporciona una de las vías más rápidas hacia la ciudadanía para quienes viven sin estatus legal, pero no incluye la compensación tradicional de seguridad fronteriza mejorada favorecida por muchos republicanos, lo que hace que la aprobación en el Congreso sea estrechamente dividido.

Se espera que el proyecto de ley tenga cientos de páginas y se presentará en los proximos días, según una persona familiarizada con la legislación y a quien se le concedió el anonimato para discutirla.

En Connecticut, residen cerca de un 120 mil inmigrantes indocumentados, que se verían beneficiados por esta legislación propuesta por el presidente Biden.

Como candidato, Biden calificó las acciones de Trump sobre inmigración como un “asalto implacable” a los valores estadounidenses y dijo que “desharía el daño” sin dejar de mantener el control fronterizo.

Según la legislación, aquellos que vivan en los Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2021 sin estatus legal tendrían un camino de cinco años hacia un estatus legal temporal, o una tarjeta verde, si pasan verificaciones de antecedentes, pagan impuestos y cumplen otros requisitos básicos.

A partir de ahí, es un camino de tres años hacia la naturalización, si deciden buscar la ciudadanía.

Para algunos inmigrantes, el proceso sería más rápido.

Los llamados dreamers, los jóvenes que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños, así como los trabajadores agrícolas y las personas en estado de protección temporal podrían calificar más inmediatamente para las tarjetas verdes si están trabajando, están en la escuela o cumplen con otros requisitos.

Según los defensores, el proyecto de ley no es tan completo como la última gran reforma migratoria propuesta cuando Biden fue vicepresidente durante la administración de Barack Obama.

Por ejemplo, no incluye un elemento robusto de seguridad fronteriza, sino que exige la elaboración de estrategias. Tampoco crea ningún nuevo trabajador invitado u otros programas de visas.

Aborda algunas de las causas fundamentales de la migración de Centroamérica a los Estados Unidos y proporciona subvenciones para el desarrollo de la fuerza laboral y el aprendizaje del idioma inglés.

Se espera que Biden tome acciones ejecutivas rápidas para revertir otras acciones de inmigración de Trump, incluido el fin de la prohibición de llegadas de varios países predominantemente musulmanes, expresaron los defensores.

Durante las primarias demócratas, Biden nombró constantemente la acción de inmigración como una de sus prioridades del “primer día”, señalando la gama de poderes ejecutivos que podría invocar para revertir las políticas de Trump.

Los aliados de Biden e incluso algunos republicanos han identificado la inmigración como un problema importante en el que la nueva administración podría encontrar un terreno común con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y con otros senadores republicanos para evitar el estancamiento que ha molestado a las administraciones de ambos partidos durante décadas.

Ese tipo de victoria importante, incluso si implica un compromiso, podría ser fundamental, ya que Biden busca victorias legislativas en un Congreso estrechamente dividido, donde los republicanos seguramente se opondrán a otras prioridades de Biden que implican hacer retroceder algunos de los recortes de impuestos del Partido Republicano de 2017 y aumentar los impuestos federales y el gasto.

Mientras fue candidato, Biden llegó a decir que la administración Obama fue demasiado lejos en sus agresivas deportaciones.