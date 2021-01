Aumentan beneficios de cupones de alimentos para algunas familias de CT

- Publicidad -

NORWALK.- Los beneficios de alimentos aumentarán en un 15 por ciento, a partir de esta semana, para todos los hogares de Connecticut que están inscritos al programa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Aproximadamente 110 mil afiliados recibirán el beneficio mensual de emergencia de COVID-19.

El Departamento de Servicios Sociales de Connecticut anunció que proporcionará un total de 25.5 millones de dólares en beneficios alimenticios federales adicionales a los residentes de Connecticut en dos asignaciones, a través del SNAP.

Primero, los 213 mil 590 hogares del Estado inscritos en el SNAP recibirán un aumento promedio de beneficios de 45.91 dólares, que será el primero de varios aumentos mensuales del 15 por ciento que continuarán hasta junio.

Esta ayuda alimentaria adicional asciende a un total estimado de 8.5 millones de dólares por mes y es el resultado de la Consolidated Appropriations Act of 2021.

Por ejemplo, un adulto soltero que haya recibido previamente el monto máximo de beneficio de 204 dólares recibirá 30 adicionales por un nuevo monto máximo de beneficio de 234 dólares.

Una familia de cuatro que anteriormente recibía el monto máximo de beneficios de 680 dólares recibirá 102 adicionales, lo que eleva su nuevo monto máximo de beneficios a 782 dólares.

Si a un hogar se le otorgaron beneficios a partir del 9 de enero de 2021, ya ha recibido el aumento del 15 por ciento como parte de sus beneficios SNAP regulares.

En segundo lugar, el sábado 23 de enero, aproximadamente 110 mil hogares inscritos en SNAP recibirán un aumento promedio de beneficios de 154.90 dólares, que será la décima asignación mensual de emergencia de COVID-19 autorizada por la Families First Coronavirus Response Act of 2020.

Esta ayuda alimentaria adicional totaliza 17 millones de dólares para enero, que se suman a los 176.2 millones de dólares en beneficios de emergencia desembolsados ​​cada mes desde abril de 2020.

Esta ayuda de emergencia de COVID-19 se destinará a los hogares que actualmente no reciben los beneficios máximos permitidos para el tamaño de su hogar.

Esto significa que todos los hogares inscritos en el SNAP recibirán el beneficio máximo de alimentos permitido para el tamaño de su hogar, incluso si generalmente no son elegibles para el beneficio máximo, de acuerdo con la agencia.

La cantidad promedio de beneficios de emergencia que un hogar verá en su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT) el 23 de enero es de 154.90 dólares.

Si a un hogar se le otorgan los beneficios del SNAP regulares a partir del 22 de enero de 2021 y también es elegible para los beneficios complementarios de emergencia, estos últimos beneficios se agregarán a la tarjeta EBT un viernes, según la fecha de concesión.

Contando el nuevo aumento del 15 por ciento para todos los hogares inscritos, los beneficios de emergencia permiten que el beneficio SNAP del hogar aumente al máximo.

Por cada persona adicional, se agregan 176 dólares. Por ejemplo, si un hogar de dos normalmente recibió 200 dólares de beneficios del SNAP en enero, recibirá un aumento del 15 por ciento de 30 dólares a partir del 20 de enero y un beneficio adicional de emergencia de 200 dólares el 23 de enero, para que este hogar alcance el beneficio máximo para su tamaño de 430 dólares.

Para obtener información adicional sobre el SNAP, pueden visitar la web www.ct.gov/snap.