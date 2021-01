EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Seguro de desempleo

Las personas desempleadas debido a COVID-19 pueden solicitar beneficios de desempleo, incluso si normalmente no serían elegibles.

Para presentar una reclamación, pueden visitar la web www.filectui.com y hacer clic en el enlace que dice For quicker payment of unemployment benefit, please follow this tutorial. Ese enlace proporcionará información sobre cómo presentar una reclamación de la manera correcta para que se procese lo más rápido posible.

Para obtener una guía completa de los beneficios por desempleo, pueden visitar la web http://www.ctdol.state.ct.us/DOLCOVIDFAQ.PDF.

Reunión Grupo de Trabajadoras Domésticas

El Grupo de Trabajadoras Domésticas del Community Resource Center llevará a cabo su primera reunion del año, de manera virtual, el viernes 15 de enero, a partir de las 8:00 de la noche.

Para participar, a través de Zoom, el Meeting ID es 832 36512162 y el Password es 455227.

Caminos legales para los refugiados

El miércoles 20 de enero, a partir de las 7:00 de la noche, los Integrated Refugee & Immigrant Services (IRIS) llevarán a cabo un foro virtual donde abordarán temas relacionados con los refugiados e inmigrantes indocumentados.

Esta presentación de Chris George, director ejecutivo de IRIS, detallará los caminos legales que pueden seguir los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados para solventar su situación migratoria en los Estados Unidos.

De acuerdo con los promotores, proporcionará información sobre cada uno en función de la ley, los hechos y las cifras.

El registro es gratuito pero obligatorio.

Para registrarse pueden visitar la web https://tinyurl.com/hagamanirisevent.

Registro de donantes de médula ósea

Be the Match y la Icla da Silva Foundation llevarán a cabo un evento de registro de donantes de médula ósea en la Elm City Montessori School & Friends Center for Children, el sábado 23 de enero, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

De acuerdo a los promotores, el evento se lleva a cabo para encontrar un donante para la niña Jackie Erb, quien sido diagnosticada con Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML), una forma poco común de leucemia. Un donante de médula ósea compatible es la única cura.

Los organizadores explicaron que los participantes no saldrán de sus vehículos durante el registro, durante el cual se autoadministrarán un hisopo en la mejilla y completarán una solicitud digital. Se observarán los protocolos de seguridad de COVID-19.

Para aquellos que quieran participar pero no pueden asistir, los kits de prueba estarán disponibles para entrega a domicilio a pedido de Be the Match. Hay dos formas de acceder a un kit: 1) Vaya a la web http://join.bethematch.org/Match4Jackie y regístrese. 2) Envíe un mensaje de texto con la palabra “match4jackie” al 61474.

Para mayor información, pueden ingresar a la web https://www.gofundme.com/f/support-for-the-gonnellaerb-family.

Convocatoria para participar en estudio de salud

La Uniformed Services University necesita la participación de la comunidad para llevar a cabo un estudio genómico relacionado con los portadores del Sickle Cell Trait (STC), que es una afección en la que una persona tiene un alelo anormal del gen de la hemoglobina beta.

Los Exertion Related Events (EREs), como daño muscular relacionado con el ejercicio, insolación y colapso se han observado en personas que padecen Sickle Cell Trait.

The Consortium of Health and Military Performance (CHAMP) y Uniformed Services University (USU) está realizando un estudio

para comprender mejor la asociación entre SCT y ERE. Este estudio buscará marcadores genéticos de ERE en individuos con SCT.

Para participar, las personas que padecen SCT, de entre 18 y 80 años, pueden llamar al 240-479-9514 o enviar un correo electrónico a [email protected] para una breve evaluación.