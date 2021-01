INFORME ESPECIAL Reforma migratoria de Joe Biden abrirá una puerta cerrada por Trump, pero encontrará un camino cuesta arriba en el Senado

- Publicidad -

STAMFORD.- Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, prometió enviar al Senado un plan de reforma migratoria integral en sus primeros 100 días de mandato, pero activistas y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, advirtieron que la iniciativa podria ser difícil de alcanzar si primero no consigue al menos 10 votos republicanos.

Pese a ello defienden y respaldan la promesa hecha por el presidente electo.

Asimismo, reconocen que los esfuerzos prometidos por el gobierno entrante abre un diálogo que en los últimos cuatro años fue clausurado no solo por el presidente Donald Trump, sino también por el Partido Republicano.

Clarissa Martínez, vicepresidenta adjunta de políticas y promoción de Unidos US (ex Consejo Nacional de La Raza), manifestó que “para comenzar, tenemos la posibilidad de un verdadero debate para reformar nuestro sistema migratorio, algo que ya vienen por años impidiendo los republicanos”.

Agregó que “aunque la opinión pública ha sido sólida en el apoyo a una reforma migratoria, el liderazgo republicano lo ha bloqueado. Sin embargo, con esta promesa vamos a ver la posibilidad de un debate en el que todos podemos, como sociedad civil, participar y que lleguemos a una solución que la mayoría respalda”.

Martínez indicó que en segundo lugar “estamos viendo que, al empezar su gobierno, Biden expondrá una visión no solo del sistema de inmigración que se debe reparar, sino del papel que juegan los inmigrantes en el país, un rol que ha sido visto de lejos y han estado viendo en la distancia el sufrimiento de miles de personas en los últimos cuatro años”.

¿En qué consiste la reforma de Joe Biden?

La vicepresidente electa, Kamala Harris, declaró en una entrevista que el plan migratorio del presidente electo incluirá un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados, documento que todavía se encuentra en su etapa de preparación.

La iniciativa incluirá protecciones para miles de dreamers protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y también indocumentados amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes tendrán prioridad para regularizar sus permanencias como residentes legales permanentes.

Harris también mencionó que el proyecto incluirá el restablecimiento de la política migratoria, que en los últimos cuatro años ha sido reducida al mínimo.

El plan es similar al aprobado por el Senado el 27 de junio de 2013, iniciativa que incluyó un camino para que los indocumentados recibieran primero una residencia temporal y, al cabo de 10 años, optaran por una residencia permanente. Tres años después calificarían para pedir la ciudadanía.

Harris comentó que el nuevo plan reduciría la espera de 13 a ocho años, pero ello dependerá del apoyo republicano en el Senado.

Posibles cambios en materia migratoria

Los cambios en la política migratoria de “mano dura” implementada por Donald Trump fueron una de las principales promesas de campaña de Joe Biden para seducir al electorado latino.

En efecto, el candidato demócrata se comprometió a llevar a cabo tres acciones para aliviar a la población migrante: restablecer DACA, que protege de la deportación a unos 800 mil jóvenes inmigrantes, garantizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que resguarda a inmigrantes provenientes de países en riesgo, y enviar una reforma migratoria al Congreso que permita un camino a la ciudadanía para los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, los defensores adelanta que no todas esas promesas se verán materializadas durante los primeros días de gobierno de Joe Biden.

“Nosotros esperamos que en el primer día de su presidencia Biden ponga nuevamente en pie tanto DACA como el TPS. Hay muchos países como El Salvador, que cuenta con 300 mil personas con TPS y podrían perderlo en unos meses debido a las decisiones de Trump, pero cuando Biden restablezca el programa podría protegerlos si los tribunales judiciales lo acompañan”, sostuvo Lía Parada, directora del equipo de Asuntos Gubernamentales del Center For American Progress (CAP)

En su página web, Biden se comprometió a revisar “de inmediato” cada decisión de TPS tomada por la Administración Trump y a ampliar la cantidad de países que contarán con esa protección.

Parada estimó que ese trabajo podría comenzar el 21 de enero, al día siguiente de la asunción.

Lo mismo podría ocurrir con los beneficiarios de DACA, a quienes el nuevo presidente podría legalizar a través de una orden ejecutiva firmada apenas comience su administración.

Sin embargo, la situación podría ser muy diferente en lo que respecta a la reforma migratoria, la cual probablemente no se vea materializada en los inicios de la gestión.

A pesar de que en su último debate presidencial con Donald Trump, Biden manifestó que “dentro de los primeros cien días, voy a enviar al Congreso de Estados Unidos un camino a la ciudadanía para los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados”, desde el CAP explicaron que esa transformación demandará más tiempo.

“Aunque los demócratas hayan ganado las elecciones en Georgia y controlen el Senado y la Cámara de Representantes, esa mayoría podría no ser suficiente para sancionar una reforma migratoria debido a que se necesitaría una mayoría especial de 60 votos en el Senado para aprobar ese tipo de normas y el partido Demócrata sólo contará con 50”, precisó Parada.

Por último, en lo que respecta a mejoras en materia migratoria durante los primeros días de gobierno de Biden, Parada pronosticó buenos augurios para los niños separados de sus familias en zonas fronterizas, aunque es probable que no se produzcan transformaciones estructurales rápidamente.