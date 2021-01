Desinformación está causando que muchos hispanos de NY no se vacunen contra el COVID-19

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Rumores y desinformación siguen causando que muchas personas en alto riesgo de morir por el coronavirus no se pongan la vacuna.

Líderes y activistas comunitarios aseguran que el gobierno local no está llegando a la comunidad con la educación necesaria para generar confianza.

A pesar de ser elegibles muchos neoyorquinos han manifestado dudas sobre la efectividad y seguridad de la vacuna.

“Hay muchas teorías por ahí que las vacunas se han hecho en un periodo de tiempo acelerado y que no son efectivas”, declaró Rafaela Villafan, directora del centro para adultos mayores “La Familia”.

De acuerdo con Villafan, más del 30% de las personas que asisten al centro no quieren ponerse la vacuna tras encontrarse con teorías conspirativas e información falsa tan descabellada como esta:

“Una información que está corriendo por ahí entre las personas adultas hispanas sobre todo es que las vacunas están hechas de fetos humanos y para ellos es un pecado ponerse una vacuna que están hechas así, entonces hay mucha resistencia”, precisó Villafan.

En la organización comunitaria “La Colmena” en Staten Island los temores que se escuchan de la comunidad están relacionados con información falsa del costo de la vacuna o tener que entregar información personal, temores que ya existían también para realizarse la prueba del coronavirus.

“Pensaban que tal vez iban a ser una carga pública o que tal vez su información iba a ser compartida con agencia federales o que tal vez el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) estuviera en esa área”, comentó Yesenia Mata de “La Colmena”.

Varios miembros del consejo denunciaron esta semana en una audiencia pública que la Ciudad no esta dedicando los recursos necesarios para combartir la desinformación sobre la vacuna sobre todo en las comunidades de color.

La concejal Carlina Rivera manifestó la Ciudad debe trabajar de la mano con las organizaciones comunitarias como se hizo en el censo.

“Estas son las personas que van a convencer a los residentes de adquirir la vacuna” añadió la concejal.

El Departamento de salud sin embargo aseguró que están trabajando con cientos de organizaciones comunitarias para transmitir el mensaje de confianza en la vacuna.

Sin embargo entre el 30 y 40% de los trabajadores de la salud que son elegibles se han negado a vacunarse según el alcalde Bill de Blasio, e incluso cuando las autoridades han iniciado la fase de vacunación masiva, la desconfianza reina en un gran número de neoyorquinos.