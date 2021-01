Ayuda en efectivo disponible para familias afectadas por pandemia

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Durante la pandemia de COVID-19, las reglas sobre el trabajo y las extensiones para la Asistencia Familiar Temporal (TFA) hacen elegible a las personas que antes no lo eran. De acuerdo con el Departamento de Servicios Sociales (DSS) de Connecticut, una persona puede calificar incluso si le dijeron en el pasado que no era elegible.

Si una familia no tiene ingresos o sus ingresos son muy bajos, puede ser elegible para recibir ayuda en efectivo.

Si no pueden trabajar debido a una discapacidad, las personas solicitar beneficios por incapacidad y Supplemental Security Income (SSI).

¿Cuánta ayuda en efectivo puede recibir una persona?

Si tiene hijos en su casa, una familia de 3 miembros podría recibir hasta 570 dólares por mes a través del programa TFA.

Para solicitar el programa las personas pueden obtener una solicitud en línea en la web www.ct.gov/dss, en cualquier oficina del Departamento de Seguro Social, o llamando al 1-855-626-6632.

La solicitud debe llenarla y luego enviarla por correo al Scanning Center, cuya dirección se encuentra en la solicitud, o llévarla a la oficina de su Departamento de Seguro Social local. Para averiguar la dirección de su Departamento de Servicios Sociales local, pueden llamar al 2-1-1.

“Se comunicarán con usted para una entrevista en persona. Debería recibir una decisión dentro de 45 días de la fecha de solicitud”, explicó la agencia. .

Si tiene una discapacidad que le dificulta cumplir con todos los pasos que requiere eñ DSS cuando presenta su solicitud, una persona puede pedir ayuda a su trabajador del DSS. Debe explicarle su discapacidad y decirle qué tipo de ayuda necesita.

Puede pedir ayuda para llenar los formularios, ayuda para obtener los documentos que necesita o una reunión con el DSS, ya sea en persona o por teléfono, dependiendo de lo que más le conviene.

¿Por cuánto tiempo le darán ayuda en efectivo?

Si los ingresos de su familia siguen siendo bajos, debería recibir ayuda en efectivo por 21 meses y después puede solicitar dos extensiones de seis meses, para un total de 33 meses, indicó la agencia.

Durante la emergencia de COVID-19, puede continuar solicitando y obtener extensiones adicionales (hasta 60 meses) porque se considera que la pandemia es una circunstancia que está fuera de su control.

Usualmente, después de 33 meses, podría obtener extensiones adicionales de 6 meses (hasta 60 meses en total) si tiene dos impedimentos para conseguir trabajo que hacen que solo pueda trabajar de manera limitada.

Según el Departamento de Servicios Sociales, puede solicitar una extensión en cualquier momento, incluso años después de haber dejado de cobrar la ayuda en efectivo (TFA), siempre que no haya utilizado sus 60 meses.