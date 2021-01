- Publicidad -

HARTFORD.- El fiscal general William Tong y la comisionada del Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut, Michelle Seagull, adviertieron a los residentes de Connecticut que estén atentos a las posibles estafas relacionadas con la segunda ronda de cheques de estímulo del gobierno federal.

Los cheques de estímulo del Internal Revenue Service (IRS) comenzaron a llegar esta semana para muchas personas después de que el gobierno federal promulgó un paquete de estímulo económico de 900 mil millones de dólares, el segundo en respuesta al brote de COVID-19.

La Oficina del Fiscal General y el Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut adviertieron que los malos actores que buscan robar información personal y dinero de los estadounidenses no se quedan atrás.

“Los residentes de Connecticut no pueden darse el lujo de entregar estos cheques a los estafadores”, señaló el Fiscal General William Tong. “Manténgase alerta a los malos actores y desconfíe de cualquier mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica de alguien que diga ser del gobierno federal. Si cree que un estafador se ha puesto en contacto con usted, cuelgue el teléfono y no haga clic en ese enlace. Si no está seguro, recurra a fuentes oficiales para verificar o comuníquese con nuestras oficinas para obtener ayuda”, agregó Tong.

Por su parte, la comisionada de Protección al Consumidor, Michelle Seagull, insicó que “muchas personas necesitan estos cheques de estímulo tan esperados, pero eso no evitará que los estafadores intenten robarle. Si alguien llama, envía correos electrónicos o envía mensajes de texto pidiendo información personal o dinero a cambio de su cheque de estímulo, es una estafa”.

CONSEJOS

* El gobierno federal no le pedirá que pague dinero por adelantado para recibir un cheque de estímulo.

* El gobierno federal nunca llamará para pedir su número de Seguro Social, cuenta bancaria o número de tarjeta de crédito. Cualquiera que solicite esta información de identificación personal es un estafador.

* No importa cómo se desembolse el pago, solo un estafador le pedirá que pague para recibirlo.

* Algunas personas recibirán el pago en forma de tarjeta prepaga de Pagos de Impacto Económico (EIP). La tarjeta no es una estafa y hay formas de cobrar o usar la tarjeta sin cargos.

* Si recibe una llamada telefónica, un correo electrónico o un mensaje de texto sospechosos, puede comunicarse con la Oficina del Fiscal General al 860-808-5000 o a [email protected], o comunicarse con el Departamento de Protección al Consumidor en [email protected]